Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 5. januára 2026 o 11:59
Čas čítania 0:43

Finančná správa posiela mnohým Slovákom dôležité tlačivo. Na jeho vyplnenie majú len pár dní

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Finančná správa posiela mnohým Slovákom dôležité tlačivo. Na jeho vyplnenie majú len pár dní
Zdroj: TASR/Roman Hanc

Štát sa tak snaží znížiť administratívnu záťaž, no zároveň pripomína, že za správnosť údajov zodpovedá samotný daňovník.

Finančná správa začína od 3. januára 2026 zasielať daňovým subjektom predvyplnené daňové priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2025. Úradníci pripravujú tieto podklady už ôsmy rok, aby daňovníkom uľahčili administratívu a ušetrili čas, informuje finančná správa na svojom webe.

Priznania dostanú všetci klienti, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy a zároveň podali priznanie k tejto dani aj za rok 2024. Termín na podanie priznania a zaplatenie dane za rok 2025 vyprší 31. januára 2026. Keďže tento deň pripadá na sobotu, daňový poriadok posúva lehotu na pondelok 2. februára 2026. Daňovníci musia použiť nový vzor tlačiva s označením DMVv25.

Finančná správa ukladá automaticky vygenerované priznania do Osobnej internetovej zóny na svojom portáli. Používatelia ich nájdu v časti História komunikácie – Prijaté dokumenty. Systém do priznania predvyplnil najmä identifikačné údaje, zdaňovacie obdobie, druh priznania a výpočet dane podľa aktuálnej sadzby.

Aj pri takomto dokumente však musí daňovník skontrolovať správnosť všetkých údajov. Taktiež musí doplniť informácie za rok 2025, ktoré systém nemohol automaticky spracovať. Ako pomôcka slúži Informácia k predvyplnenému DP, ktorú majitelia nájdu priamo pri vygenerovanom tlačive.

5. januára 2026 o 9:19 Čas čítania 0:32 V týchto úsekoch na slovenských cestách padajú skaly: Cestári varujú pred nebezpečenstvom V týchto úsekoch na slovenských cestách padajú skaly: Cestári varujú pred nebezpečenstvom
5. januára 2026 o 8:28 Čas čítania 0:20 Kto môže vidieť informácie o domácnosti pri energopomoci? Pozri si, kto k nim pristupuje a na aký čas Kto môže vidieť informácie o domácnosti pri energopomoci? Pozri si, kto k nim pristupuje a na aký čas
5. januára 2026 o 7:10 Čas čítania 0:30 Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
finančná správa
Zdroj: Facebook/Finančná správa
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 07:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
včera o 08:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
2
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
dnes o 08:28
Kto môže vidieť informácie o domácnosti pri energopomoci? Pozri si, kto k nim pristupuje a na aký čas
Kto môže vidieť informácie o domácnosti pri energopomoci? Pozri si, kto k nim pristupuje a na aký čas
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
včera o 08:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
dnes o 07:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
2
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
včera o 11:55
Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
Slováci majú posledné týždne na splnenie dôležitej daňovej povinnosti. Hrozí pokuta až 60 000 eur
včera o 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
včera o 08:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
2
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred 3 dňami
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
30. 12. 2025 18:40
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
Lifestyle news
Nela Slováková si skúsila chov sliepok a venčenie kozy. Známa influencerka sa zúčastnila českej Zámeny manželiek
pred 2 hodinami
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
pred 3 hodinami
Známa herečka z marveloviek utrpela poškodenie mozgu. Čaká ju náročná rekonvalescencia
pred 3 hodinami
Rozhodcovia by mohli získať ochranu ako verejní činitelia. Poľsko ich chce chrániť pred agresormi
dnes o 14:08
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie jedlá planéty. Niektoré z nich by si radšej ani nevidel
dnes o 13:14
Máš doma starú Star Wars hru? Teraz ju môžeš predať za niekoľko stoviek eur a poriadne si privyrobiť
dnes o 12:26
Kanye West ukázal tracklist nového albumu Bully. Fanúšikovia už odpočítavajú dni do jeho vydania
dnes o 11:47
Miluješ umenie a dobrú kávu? V grão práve prebieha výstava fotografií od talentovanej Derneliry, ktorú sa oplatí vidieť
dnes o 10:51
Hannah Montana sa vracia. Miley Cyrus s blond ofinou naznačila veľký comeback seriálového hitu
dnes o 10:05
Timothée konečne vyznal lásku Kylie aj roast na DiCapria. Pozri si TOP momenty z Critics Choice Awards 2026
dnes o 09:17
Slovensko Všetko
Firmy dostanú hodnotenie poctivosti. Pozri si kritériá, ktoré rozhodnú o tvojom daňovom indexe
pred 17 minútami
Firmy dostanú hodnotenie poctivosti. Pozri si kritériá, ktoré rozhodnú o tvojom daňovom indexe
Finančná správa aktualizuje Index daňovej spoľahlivosti, ktorým rozdeľuje firmy na poctivé a rizikové.
Slovensko čaká ďalšia snehová nádielka. Napadne viac ako 20 centimetrov čerstvého snehu
pred 56 minútami
Slovensko čaká ďalšia snehová nádielka. Napadne viac ako 20 centimetrov čerstvého snehu
Európou sa šíri zmutovaná superchrípka. Spôsobuje kolapsy a extrémne horúčky, má najhorší priebeh za posledné roky
pred 3 hodinami
Európou sa šíri zmutovaná superchrípka. Spôsobuje kolapsy a extrémne horúčky, má najhorší priebeh za posledné roky
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú až 1300 eur. Už je známy termín, kedy vyplatia jednorázový príspevok
dnes o 13:10
Pracovníci v sociálnej a zdravotnej starostlivosti dostanú až 1300 eur. Už je známy termín, kedy vyplatia jednorázový príspevok
MAPA: Na Slovensku udreli extrémne mrazy, pozri si, kde padali rekordy v mínusových teplotách
dnes o 12:34
MAPA: Na Slovensku udreli extrémne mrazy, pozri si, kde padali rekordy v mínusových teplotách
Lekárska komora sa sťažuje na stav slovenského zdravotníctva. Toto sú najväčšie problémy a výzvy
dnes o 14:24
Lekárska komora sa sťažuje na stav slovenského zdravotníctva. Toto sú najväčšie problémy a výzvy
Zahraničie Všetko
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
dnes o 11:00
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
pred 3 dňami
VIDEO: Prvé chvíle tragického požiaru vo Švajčiarsku. Muž sa snažil uhasiť plamene kúskom oblečenia
pred 3 dňami
Varovanie z Kyjeva: Rusko o pár dni zaútočí na vlastných ľudí, obvinia z toho Ukrajinu
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
3
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
7
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
1
21. 11. 2025 14:00
Z Bratislavy do Košíc za 35 minút: Takýto bol prvý vnútroštátny let s podnapitými cestujúcimi

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
dnes o 11:00
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
Dôchodok už dávno nie je len téma pre seniorov. V čase, keď životné náklady rastú rýchlejšie než mzdy a štát šetrí, kde sa len dá, sa otázka „koľko mi raz zostane“ týka prakticky každého. Rozdiely medzi krajinami EÚ sú veľké.
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
31. 12. 2025 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
31. 12. 2025 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia