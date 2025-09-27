Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Barbora Fábryová
dnes 27. septembra 2025 o 15:40
Čas čítania 0:15

V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad varuje svojich občanov

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad varuje svojich občanov
Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

V Litmanovej spozorovali medveďa.

Obec Litmanová v okrese Stará Ľubovňa upozornila obyvateľov na výskyt medveďa hnedého. Zviera spozorovali vo večerných hodinách 26. septembra 2025 pred vstupom do obce.

Samospráva vyzvala občanov aj návštevníkov, aby boli obozretní, najmä pri pohybe v okolí obce po zotmení. V prípade ohrozenia odporúča kontaktovať tiesňovú linku 112.

„Prosíme vás o zodpovedný prístup. Bezpečnosť nás všetkých je prvoradá,“ uviedla obec vo svojom oznámení.

26. septembra 2025 o 14:41 Čas čítania 2:00 KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
22. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 10:14 „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo „Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
17. septembra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:34 Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Zdeněk Macháček/volně k užití
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Medvede na Slovensku Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Radovan Stoklasa
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
pred hodinou
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
dnes o 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
včera o 11:29
Na Slovensko prichádza nový ruský reťazec. Predajne lákajú nízkymi cenami a minimalistickým konceptom
Na Slovensko prichádza nový ruský reťazec. Predajne lákajú nízkymi cenami a minimalistickým konceptom
pred 3 hodinami
V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad varuje svojich občanov
V dedine na východe Slovenska sa pohybuje medveď. Úrad varuje svojich občanov
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
včera o 11:29
Na Slovensko prichádza nový ruský reťazec. Predajne lákajú nízkymi cenami a minimalistickým konceptom
Na Slovensko prichádza nový ruský reťazec. Predajne lákajú nízkymi cenami a minimalistickým konceptom
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
dnes o 11:10
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
dnes o 08:55
Od pondelka sa začne ochladzovať. Na Slovensko dorazí aj sneženie
Od pondelka sa začne ochladzovať. Na Slovensko dorazí aj sneženie
pred hodinou
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
22. 9. 2025 17:22
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
23. 9. 2025 7:45
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
Končí známy reťazec s 27 pobočkami na Slovensku. Náhle zatvorili všetky predajne a odpojili telefóny
22. 9. 2025 14:10
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
REBRÍČEK: Toto je 70 najúspešnejších rodinných firiem na Slovensku. Ich ročné výnosy sú takmer 10 miliárd eur
21. 9. 2025 13:58
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
Slovensko o pár hodín zasiahne víchrica. SHMÚ vydal výstrahu pre pohraničné okresy aj turistov
22. 9. 2025 14:47
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Môžeš dostávať 80 % z hrubej mzdy. O tento príspevok za 20 rokov požiadal len jeden človek
Lifestyle news
Tetovanie bez bolesti? Americká firma Blackdot testuje AI tetovací nástroj pred 3 hodinami
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci dnes o 12:40
Gen Z naskakuje na nový nechtový trend. Internet rozdelil na dve polovice dnes o 07:12
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi včera o 18:27
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album včera o 16:28
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod včera o 14:28
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov včera o 13:31
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny včera o 12:13
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka včera o 11:34
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov včera o 10:33
Slovensko Všetko
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
pred hodinou
Z celého slovenského trhu sťahujú nebezpečnú potravinu. Ak ju máš doma, radšej ju nejedz
Z predaja stiahli hrozienka s prekročeným limitom aflatoxínov.
Dieťaťu v Drienovci brusný kotúč amputoval štyri prsty a časť dlane. Prípad vyšetruje polícia ako ublíženie na zdraví
dnes o 08:10
Dieťaťu v Drienovci brusný kotúč amputoval štyri prsty a časť dlane. Prípad vyšetruje polícia ako ublíženie na zdraví
AKTUÁLNE: Pri Michalovciach hlásia 5 zranených vrátane detí. Auto po nehode skončilo na streche
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Pri Michalovciach hlásia 5 zranených vrátane detí. Auto po nehode skončilo na streche
Pellegrini podpíše novelu Ústavy SR. Proti šéfovi SIS zasahovať neplánuje, necháva to v rukách Fica
dnes o 14:10
Pellegrini podpíše novelu Ústavy SR. Proti šéfovi SIS zasahovať neplánuje, necháva to v rukách Fica
ZSSK pripravila rozsiahle zmeny v regionálnej vlakovej doprave. Cestujúci musia počítať s časovou rezervou
dnes o 07:22
ZSSK pripravila rozsiahle zmeny v regionálnej vlakovej doprave. Cestujúci musia počítať s časovou rezervou
AKTUÁLNE: V Snine hlásia podzemný únik plynu. Z bytového domu evakuovali desiatky ľudí
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: V Snine hlásia podzemný únik plynu. Z bytového domu evakuovali desiatky ľudí
Zahraničie Všetko
Trump posiela do Portlandu vojakov. Majú povolené použiť „plnú silu“
pred hodinou
Trump posiela do Portlandu vojakov. Majú povolené použiť „plnú silu“
pred 3 hodinami
Záporožská jadrová elektráreň je bez elektriny. Ukrajina obviňuje Rusko z jadrového hazardu
včera o 17:16
Traja mladí ochrankári v pražskom obchodnom centre brutálne týrali bezdomovcov. Jedného nútili aj masturbovať
Rozhovory Všetko
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
6. 2. 2024 11:30
Obvinený Róbert Z. ma predal 50 chlapom. Jeden z nich sa na mňa vymočil (Rozhovor)
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
Ekonomika Všetko
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 3 dňami
Predávajúci na Slovensku budú musieť prijať platby kartou. Zákon začne platiť od 1. januára 2026
13. 8. 2025 7:43
Po viac než 30 rokoch končí tradičný slovenský výrobca. Dôvodom je výrazný pokles objednávok

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
včera o 14:41
KOMENTÁR: Fico môže poslať Matovičovi kyticu. Jeho ľudia mu pomohli vyhrať ďalší zápas
Robert Fico týmto získal ideologickú výhru a zároveň ukázal, že pri podobných témach sa na opozíciu spoliehať nedá.
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
22. 9. 2025 6:30
„Parkovanie zadarmo v celom meste je anomália, ktorá už v žiadnom civilizovanom veľkom meste neexistuje,“ hovorí primátor Vallo
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
18. 9. 2025 12:44
Fond na podporu športu rozdáva milióny netransparentne, tvrdia štátni analytici. Ušlo sa ľuďom okolo Siekela aj klubu bez hráčov
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
17. 9. 2025 6:30
Kedy opustiť prácu? HR odborník radí, ako spoznať, že tvoja súčasná práca ti škodí
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
16. 9. 2025 9:02
Slováci nie sú pripravení na dôchodok. Starnú rýchlejšie, ako šetria, a väčšina nevie, koľko bude potrebovať peňazí
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia