V Litmanovej spozorovali medveďa.
Obec Litmanová v okrese Stará Ľubovňa upozornila obyvateľov na výskyt medveďa hnedého. Zviera spozorovali vo večerných hodinách 26. septembra 2025 pred vstupom do obce.
Samospráva vyzvala občanov aj návštevníkov, aby boli obozretní, najmä pri pohybe v okolí obce po zotmení. V prípade ohrozenia odporúča kontaktovať tiesňovú linku 112.
„Prosíme vás o zodpovedný prístup. Bezpečnosť nás všetkých je prvoradá,“ uviedla obec vo svojom oznámení.
