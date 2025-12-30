Slovenskí mlynári sa obávajú, že výrobcovia do týchto produktov miešajú lacnú ukrajinskú múku so zvyškami pesticídov, ktorú náš štát zakázal.
Slovenská spoločnosť mlynárov vyzýva orgány štátnej správy, aby bezodkladne riešili situáciu s masívnym dovozom mrazených pekárskych výrobkov z krajín západnej Európy.
„Nikto totiž nekontroluje, či výrobcovia nepoužili pri ich výrobe ukrajinskú múku alebo iné tamojšie suroviny. Tie môžu obsahovať rezíduá pesticídov, herbicídov či ťažké kovy. K slovenským spotrebiteľom sa tak dostávajú výrobky, ktoré môžu poškodzovať ich zdravie," uviedol Milan Lapšanský, generálny sekretár SSM.
Zákaz dovozu platí, no kontroly chýbajú
Obmedzenie dovozu, používania a predaja surovín z Ukrajiny stanovuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 364/2023. Tá zakazuje vstup vybraných poľnohospodárskych produktov a potravín z Ukrajiny alebo s ukrajinským pôvodom na územie SR. Vyhláška rovnako zakazuje dovoz, prepustenie týchto produktov do voľného obehu, ich spracovanie aj uskladnenie.
Zákaz importu a následnej distribúcie zahŕňa množstvo surovín, ktoré mlynári a pekári bežne používajú, napríklad pšenicu, raž, jačmeň, kukuricu, pšeničnú múku, sójové bôby, slnečnicové semená či repný cukor. Ukrajinské poľnohospodárstvo totiž využíva rôzne pesticídy a herbicídy, ktoré EÚ nepovoľuje pre ich škodlivé vplyvy na ľudské zdravie.
Lapšanský žiada inšpektorov, aby v obchodných reťazcoch hĺbkovo kontrolovali pôvod surovín v dovezenom mrazenom pečive. Štát podľa neho musí vytlačiť z trhu produkty zo zakázaných surovín a zaistiť bezpečnosť potravín pre spotrebiteľov.