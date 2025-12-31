Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
TASR
dnes 31. decembra 2025 o 5:55
Čas čítania 0:50

Od januára 2026 zvýšia daň na niektoré druhy poistného. Pozri si, za čo si priplatíš

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Od januára 2026 zvýšia daň na niektoré druhy poistného. Pozri si, za čo si priplatíš
Zdroj: TASR

Najvýraznejšou zmenou je nárast sadzby dane v neživotnom poistení z 8 % na 10 %.

Od 1. januára budúceho roka začnú platiť zmeny v zákone o dani z poistenia. Novela prináša najmä vyššiu sadzbu dane v neživotnom poistení, presnejšie určenie poistného obdobia a prechodné pravidlá, ktoré majú zabrániť spätnému uplatňovaniu nových pravidiel. Daň z neživotného poistenia vzrastie z osem na desať percent, pripomenula v pondelok Finančná správa (FS) SR.


Novela zaviedla definíciu poistného obdobia, ktorá spresňuje, že poistným obdobím sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje.

Pod pojmom poistné obdobie je potrebné vnímať celé poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí a nie jeho kratšie časové intervaly (napríklad obdobie troch kalendárnych mesiacov), na ktoré je poistné obdobie rozdelené z dôvodu, že sa dojednané poistné za stanovené poistné obdobie platí v splátkach.


Asi najvýraznejšou zmenou je nárast sadzby dane v neživotnom poistení z 8 % na 10 %, s výnimkou povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel, kde sadzba zostáva zachovaná vo výške 0 %.

Pri tomto poistnom odvetví sa ale platí odvod z prijatého poistného podľa zákona o poisťovníctve, ktorého výška bola taktiež s účinnosťou od 1. januára 2026 zvýšená z 8 % na 10 %. Nová sadzba sa uplatní len na poistné obdobia začínajúce po 31. decembri 2025 a na platby, predpisy alebo splatnosti poistného uskutočnené po tomto dátume.

12. decembra 2025 o 14:46 Čas čítania 2:24 Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“ Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
20. decembra 2025 o 11:24 Čas čítania 2:35 NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
11. decembra 2025 o 19:31 Čas čítania 4:27 VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026 VEĽKÝ PREHĽAD: 10 kľúčových zmien v zákonoch, ktoré ovplyvnia Slovákov od 1. januára 2026
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 18:40
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
včera o 12:50
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
včera o 11:30
Dostal si žltý lístok do schránky aj keď si bol doma? Pošta vysvetľuje, prečo
Dostal si žltý lístok do schránky aj keď si bol doma? Pošta vysvetľuje, prečo
pred 2 dňami
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
VEĽKÁ ZMENA PRE SENIOROV: Od roku 2026 budú mnohí cestovať vo zvolenskej MHD úplne zadarmo
1
pred 2 dňami
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
včera o 18:40
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
1
pred 2 dňami
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
včera o 07:10
Na Slovensku každú chvíľu udrie extrémny vietor až 135 km/h: Prinesie snehovú kalamitu, v týchto okresoch vyhlásili výstrahy
Na Slovensku každú chvíľu udrie extrémny vietor až 135 km/h: Prinesie snehovú kalamitu, v týchto okresoch vyhlásili výstrahy
pred 3 dňami
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
pred 3 dňami
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
3
25. 12. 2025 8:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
2
25. 12. 2025 17:40
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
pred 3 dňami
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
pred 3 dňami
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
1
25. 12. 2025 11:12
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
Lifestyle news
Diddyho synovia chystajú vlastný dokument: Justin a Christian Combs prehovoria o otcovej kauze
včera o 16:34
VIDEO: Netflix odhaľuje mrazivý trailer k poslednej epizóde Stranger Things. Čakajú nás dve hodiny veľkého finále
včera o 15:57
Ako zvládať konflikty vo vzťahu? Emocionálne zrelé páry robia tieto 3 veci úplne inak, tvrdia psychológovia
včera o 15:03
Eric Dane známy z Euphorie je odkázaný na nepretržitú starostlivosť. Manželka prehovorila o postupe ALS
včera o 14:16
The Last of Us čaká veľká zmena. Tohto herca v seriáli už neuvidíš
včera o 13:28
Beyoncé to stihla pred novým rokom. Je z nej oficiálne miliardárka
včera o 12:39
Najviac sme cestovali v piatok o šiestej, spolu sme podnikli 140 jázd na Mesiac. Toto sú štatistiky Bolt Rewind 2025
včera o 11:41
George Clooney má s rodinou nové občianstvo. Na Francúzsku oceňuje jednu zásadnú vec
včera o 10:51
Hanbíš sa za svoju starú emailovú adresu? Google ti konečne dovolí zmeniť jej názov
včera o 10:03
Nové detaily v nehode Anthonyho Joshuu: Pri havárii zomreli dvaja jeho dlhoroční priatelia
včera o 08:49
Slovensko Všetko
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
včera o 18:40
V tejto bryndzi zistili listériu. Výrobca sťahuje z trhu viac ako 17 ton výrobkov
Spoločnosť Agrofarma okamžite zastavila predaj a v spolupráci s veterinárnou správou prijala prísne opatrenia na ochranu zdravia spotrebiteľov.
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
včera o 17:20
Vybrané potraviny budú od roku 2026 drahšie. Štát zvyšuje DPH na 23 percent
Slovenskí mlynári varujú pred pečivom zo západu: Môže vraj obsahovať škodlivú múku
včera o 14:04
Slovenskí mlynári varujú pred pečivom zo západu: Môže vraj obsahovať škodlivú múku
Zrážka vlaku s autom pri Vrábľoch: Cestujúci nabrali viac ako 100-minútové meškanie
včera o 13:43
Zrážka vlaku s autom pri Vrábľoch: Cestujúci nabrali viac ako 100-minútové meškanie
Časť Slovenska nespĺňa limity čistého ovzdušia. Analytici varujú pred vážnym vplyvom na zdravie
včera o 16:01
Časť Slovenska nespĺňa limity čistého ovzdušia. Analytici varujú pred vážnym vplyvom na zdravie
Štát vďaka prísnejším kontrolám ušetril 150 miliónov eur. Odhalili státisíce falošných PN
včera o 16:42
Štát vďaka prísnejším kontrolám ušetril 150 miliónov eur. Odhalili státisíce falošných PN
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Zahraničie Všetko
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Ukrajina vraj zaútočila dronmi na Putinovu rezidenciu. Moskva si už vybrala odvetné ciele
26. 12. 2025 16:30
Meteorológovia varujú pred mrazivým januárom: Snežiť má aj v nížinách, teploty môžu klesnúť pod –20 °C
pred 3 dňami
Zomrela známa francúzska herečka Brigitte Bardotová
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
21. 12. 2025 6:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
20. 12. 2025 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia