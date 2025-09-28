Zelenskyj tvrdí, že Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu.
Ruský prezident Vladimir Putin rozšíri svoju vojnu na Ukrajine tým, že zaútočí na ďalšiu európsku krajinu. Predpovedal to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zelenskyj tvrdí, že narušenia vzdušných priestorov členských štátov Severoatlantickej aliancie v uplynulých týždňoch boli pokusom otestovať obranyschopnosť Aliancie. „Putin nebude čakať na ukončenie vojny na Ukrajine. Otvorí nejaký iný smer. Nikto nevie kam. Chce to,“ vyhlásil ukrajinský prezident v Kyjeve po návrate zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.
Podľa Zelenského Kremeľ úmyselne testuje schopnosť Európy brániť sa. Denník The Guardian pripomína, že za posledný mesiac boli narušené vzdušné priestory Poľska, Rumunska a Estónska. Neznáme drony zas opakovane spozorovali v Nórsku a Dánsku.
Predstavitelia niekoľkých krajín sa na Ukrajine naučia odrážať ruské letecké útoky
„Neporovnávam naše sily. My sme vo vojne a oni (Poľsko) nie,“ vyhlásil Zelenskyj a dodal, že predstavitelia niekoľkých nemenovaných krajín pricestujú na Ukrajinu, aby dostali „praktický výcvik“ v tom, ako odrážať ruské letecké útoky. „Sme pripravení podeliť sa o naše skúsenosti,“ uzavrel ukrajinský prezident.
Ukrajina v uplynulých mesiacoch uskutočnila sériu úspešných útokov na ruské ropné rafinérie a prečerpávacie stanice pomocou dronov s dlhým doletom. Zelenskyj preto vyhlásil, že ak sa Rusko pokúsi túto zimu opäť zničiť ukrajinskú energetickú infraštruktúru, Moskva taktiež zažije výpadky elektrickej energie.