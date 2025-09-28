Kategórie
dnes 28. septembra 2025 o 10:01
Čas čítania 0:48

Putin chystá útok na ďalšiu európsku krajinu, tvrdí Zelenskyj. Štáty EÚ vyzýva na obozretnosť

Kategória:
Zahraničie
Putin chystá útok na ďalšiu európsku krajinu, tvrdí Zelenskyj. Štáty EÚ vyzýva na obozretnosť
Zdroj: TASR/AP

Zelenskyj tvrdí, že Putin pripravuje útok na ďalšiu európsku krajinu.

Ruský prezident Vladimir Putin rozšíri svoju vojnu na Ukrajine tým, že zaútočí na ďalšiu európsku krajinu. Predpovedal to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj tvrdí, že narušenia vzdušných priestorov členských štátov Severoatlantickej aliancie v uplynulých týždňoch boli pokusom otestovať obranyschopnosť Aliancie. „Putin nebude čakať na ukončenie vojny na Ukrajine. Otvorí nejaký iný smer. Nikto nevie kam. Chce to,“ vyhlásil ukrajinský prezident v Kyjeve po návrate zo zasadnutia Valného zhromaždenia OSN.

Podľa Zelenského Kremeľ úmyselne testuje schopnosť Európy brániť sa. Denník The Guardian pripomína, že za posledný mesiac boli narušené vzdušné priestory Poľska, Rumunska a Estónska. Neznáme drony zas opakovane spozorovali v Nórsku a Dánsku.

Predstavitelia niekoľkých krajín sa na Ukrajine naučia odrážať ruské letecké útoky

Neporovnávam naše sily. My sme vo vojne a oni (Poľsko) nie,“ vyhlásil Zelenskyj a dodal, že predstavitelia niekoľkých nemenovaných krajín pricestujú na Ukrajinu, aby dostali „praktický výcvik“ v tom, ako odrážať ruské letecké útoky. „Sme pripravení podeliť sa o naše skúsenosti,“ uzavrel ukrajinský prezident.

Ukrajina v uplynulých mesiacoch uskutočnila sériu úspešných útokov na ruské ropné rafinérie a prečerpávacie stanice pomocou dronov s dlhým doletom. Zelenskyj preto vyhlásil, že ak sa Rusko pokúsi túto zimu opäť zničiť ukrajinskú energetickú infraštruktúru, Moskva taktiež zažije výpadky elektrickej energie.

23. septembra 2025 o 16:00 Čas čítania 0:50 Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO Prebehlý ruský generál: Moskva údajne plánuje pred Vianocami útok na Poľsko. Chce zistiť reakciu NATO
26. septembra 2025 o 14:22 Čas čítania 1:05 Poľsko pripravuje armáde voľnú ruku. Po novom by sa mala riadiť pravidlom „najprv strieľaj, potom sa pýtaj“ Poľsko pripravuje armáde voľnú ruku. Po novom by sa mala riadiť pravidlom „najprv strieľaj, potom sa pýtaj“
22. septembra 2025 o 8:59 Čas čítania 0:29 Trump vydal jasné stanovisko: USA by bránili krajiny EÚ v prípade, ak by ich napadlo Rusko Trump vydal jasné stanovisko: USA by bránili krajiny EÚ v prípade, ak by ich napadlo Rusko
rusko
Zdroj: TASR/AP
Súvisiace témy:
NATO Rusko Správy zo sveta Ukrajina Vojna na Ukrajine Volodymyr Zelenskyj
Náhľadový obrázok: TASR/AP
Domov
Zdieľať
Diskusia