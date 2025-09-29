Kategórie
Domov
redakcia
dnes 29. septembra 2025 o 5:41
Čas čítania 0:39

Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova

Kategória:
Slovensko
Si v exekučnom registri? Skontroluj si stav svojho dlhu z pohodlia domova

Do registra sa dá nahliadnuť bez nutnosti registrácie.

Občania Slovenska si môžu jednoducho a bezplatne overiť, či sa nachádzajú v zozname dlžníkov prostredníctvom webového portálu Ministerstva spravodlivosti SR. Databáza vychádza z Centrálnej databázy súdneho manažmentu a obsahuje všetky exekúcie začaté po 1. apríli 2017.

Do registra sa dá nahliadnuť bez nutnosti registrácie. Fyzické osoby zadajú svoje meno, priezvisko a doplnia dátum narodenia alebo rodné číslo. V prípade právnických osôb postačuje identifikačné číslo organizácie (IČO). Systém následne zobrazí, či voči nim vedie súd exekučné konanie. To, či si v registri poverený na vykonanie exekúcie, si môžeš skontrolovať tu

Databáza nezahŕňa dlhy voči Sociálnej poisťovni. Tie je možné preveriť prostredníctvom iných inštitúcií. Rovnako exekúcie, ktoré sa začali pred rokom 2017, nie sú v tejto databáze dostupné. Dostať sa k nim dá len prostredníctvom Centrálného registra exekúcií, a to za poplatok. Portál ministerstva ponúka aj možnosť skontrolovať, či bol niekto poverený na vykonanie exekúcie, čo môže byť užitočné napríklad v prípade nevyjasnených oznámení alebo listov od exekútorov.

peniaze
Zdroj: Getty Images/PhotoAlto/Frederic Cirou
Súvisiace témy:
Dlhy a exekúcie Peniaze Správy z domova
