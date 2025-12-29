Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 29. decembra 2025 o 17:46
Čas čítania 0:18

Hasiči celú noc zachraňovali zvieratá. Požiar farmy pri Pezinku spôsobil obrovské škody

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Hasiči celú noc zachraňovali zvieratá. Požiar farmy pri Pezinku spôsobil obrovské škody
Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor

Po celú dobu monitorovali miesto zásahu pomocou dronu s termokamerou.

V obci Vištuk v okrese Pezinok vypukol včera (28. 12. 2025) rozsiahly požiar. Zasahujúci hasiči plamene definitívne zlikvidovali dnes (29. 12.) v skorých ranných hodinách. Počas záchrannej akcie hasiči zároveň rozoberali konštrukciu haly a zachraňovali zvieratá uviaznuté v objekte.

Celý čas monitorovali miesto zásahu pomocou dronu s termokamerou, informuje Hasičský a záchranný zbor. Hoci incident nikoho nezranil, majiteľ nahlásil materiálnu škodu v hodnote približne 550 000 €. Odborníci v súčasnosti stále vyšetrujú presnú príčinu vzniku požiaru.

29. decembra 2025 o 13:13 Čas čítania 1:02 Za niektoré druhy pyrotechniky hrozí Slovákom pokuta. Toto sú pravidlá odpaľovania ohňostrojov Za niektoré druhy pyrotechniky hrozí Slovákom pokuta. Toto sú pravidlá odpaľovania ohňostrojov
29. decembra 2025 o 12:29 Čas čítania 1:10 USA ponúka Ukrajine 15-ročné záruky na obranu. Zelenskyj požaduje 30 až 50 rokov USA ponúka Ukrajine 15-ročné záruky na obranu. Zelenskyj požaduje 30 až 50 rokov
29. decembra 2025 o 10:59 Čas čítania 1:13 Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily Štát chce zaviesť dôchodkový strop aj nové životné minimum. Minister Tomáš priblížil detaily
požiar požiar požiar požiar
Zobraziť galériu
(7)

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Požiar Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 06:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
včera o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
3
včera o 14:39
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
dnes o 10:14
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 bude štát znižovať dávky
včera o 08:40
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
včera o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
včera o 06:39
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
Dôchodky stúpnu o 26 eur. Bonus k dôchodkom v roku 2026 získajú rodičia od detí inak
3
včera o 14:39
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
Výška adresnej energopomoci nie je rovnaká pre všetkých. Rozhodujú tieto kritériá
včera o 08:40
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
Mnohí Slováci zdedili pozemky a nevedia o tom. Toto je prehľad nezistených vlastníkov na Slovensku
včera o 07:25
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností, toto radí odborník
3
25. 12. 2025 8:01
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
Volkswagen na Slovensku pozastavuje svoju výrobu. Odstávka bude trvať ešte dlhé týždne
2
25. 12. 2025 17:40
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc. Zverejnili webstránku, stačí zadať jeden údaj
včera o 11:20
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
Za vykurovanie vám hrozí pokuta do 5 000 €: Pozrite si zoznam zakázaných palív
1
25. 12. 2025 11:12
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
REBRÍČEK: Toto sú najhoršie pivá v strednej Európe. Do top 5 sa dostala aj česká klasika
1
pred 2 dňami
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Lifestyle news
Aj kráľ hororu má hranice. Prečo Stephen King stiahol jednu zo svojich najdesivejších kníh?
dnes o 16:46
Stranger Things čelí po najnovšej epizóde vlne kritiky. Čo sa ľuďom nepáči?
dnes o 16:04
AKTUÁLNE: Boxerský šampión Anthony Joshua sa zranil pri vážnej autonehode. Z miesta hlásia dve obete
dnes o 15:13
Nadávky namiesto proteínovej tyčinky? Vedci tvrdia, že vulgarizmy môžu zlepšiť fyzický výkon
dnes o 14:53
VIDEO: Slafkovský zdvihol Montreal zo sedačiek. Pripísal si dva góly aj asistenciu
dnes o 14:08
Predáva Karlos Vémola po zadržaní svoje luxusné Lamborghini? Na bazári sa objavilo auto s rovnakými parametrami
dnes o 13:16
Nová žena po Rasťovom boku. Romantickými zábermi z centra Prahy ju prvýkrát ukázal verejnosti
dnes o 12:34
VIDEO: Ricky Martin na Bratislavu tak skoro nezabudne. Zdieľal výnimočné momenty zo zákulisia koncertu
dnes o 11:29
Nový rebríček odhalil najinteligentnejšie krajiny sveta. Prvá priečka ťa možno prekvapí
dnes o 10:26
VIDEO: Hráči sú v napätí viac než inokedy. Špekulácie o vydaní Half Life 3 rastú
dnes o 09:34
Slovensko Všetko
Tragédia v novozámockej nemocnici: Muž prišiel na urgent, o pár hodín neskôr zomrel
pred 3 hodinami
Tragédia v novozámockej nemocnici: Muž prišiel na urgent, o pár hodín neskôr zomrel
Syn opisuje sedemhodinový boj o otcov život v novozámockej nemocnici, ktorý sa skončil tragicky na operačnej sále.
Muž pri Sabinove vykrútil svojej manželke ruky. Vyhrážal sa, že podpáli dom a zavraždí ich deti
pred hodinou
Muž pri Sabinove vykrútil svojej manželke ruky. Vyhrážal sa, že podpáli dom a zavraždí ich deti
Na balkóne našli mŕtve ženské telo. Banskobystrickí policajti začali trestné stíhanie v prípade usmrtenia
dnes o 16:16
Na balkóne našli mŕtve ženské telo. Banskobystrickí policajti začali trestné stíhanie v prípade usmrtenia
Kone sa na námestí v Bardejove vymkli spod kontroly. Zdemolovali auto, pohonič skončil v nemocnici
dnes o 16:14
Kone sa na námestí v Bardejove vymkli spod kontroly. Zdemolovali auto, pohonič skončil v nemocnici
Slovensko zasiahnu snehové záveje. Meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré okresy
pred 2 hodinami
Slovensko zasiahnu snehové záveje. Meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré okresy
KVÍZ: Pýtali sme sa Slovákov na známe výroky a momenty politikov. Kto ich najviac potrápil?
dnes o 15:31
KVÍZ: Pýtali sme sa Slovákov na známe výroky a momenty politikov. Kto ich najviac potrápil?
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
6
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
1
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
3
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Slovenská menšina v Báčskom Petrovci protestovala počas návštevy Pellegriniho.
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
22. 12. 2025 5:48
Šikana na školách: Kedy už ide o trestný čin a treba volať políciu?
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
21. 12. 2025 6:24
PREHĽAD: Poistenie detí sa výrazne zmenilo. Pozri sa, čo ponúkajú jednotlivé poisťovne
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
20. 12. 2025 11:24
NÁVOD: Ako sa zbaviť exekúcie – prehľad legálnych možností krok za krokom
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
12. 12. 2025 14:46
Dôchodcovia sú pre štát priorita, nezamestnaní záťaž, tvrdí expert. Niektorí Slováci na papieri „neexistujú“
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia