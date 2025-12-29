Po celú dobu monitorovali miesto zásahu pomocou dronu s termokamerou.
V obci Vištuk v okrese Pezinok vypukol včera (28. 12. 2025) rozsiahly požiar. Zasahujúci hasiči plamene definitívne zlikvidovali dnes (29. 12.) v skorých ranných hodinách. Počas záchrannej akcie hasiči zároveň rozoberali konštrukciu haly a zachraňovali zvieratá uviaznuté v objekte.
Celý čas monitorovali miesto zásahu pomocou dronu s termokamerou, informuje Hasičský a záchranný zbor. Hoci incident nikoho nezranil, majiteľ nahlásil materiálnu škodu v hodnote približne 550 000 €. Odborníci v súčasnosti stále vyšetrujú presnú príčinu vzniku požiaru.
