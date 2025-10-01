Kategórie
TASR
dnes 1. októbra 2025 o 6:38
Čas čítania 0:46

Muž z Frankfurtu našiel po pol roku v kabáte zabudnutý tiket. Vyhral 15,3 milióna eur

Kategória:
Zahraničie
Muž z Frankfurtu našiel po pol roku v kabáte zabudnutý tiket. Vyhral 15,3 milióna eur
Zdroj: TASR/DPA

Peniaze plánuje použiť na rodinu a nové bývanie.

Muž z okolia nemeckého Frankfurtu nad Mohanom si vyzdvihol výhru v lotérii vo výške 15,3 milióna eur po tom, čo výherný tiket šesť mesiacov po jeho zakúpení objavil vo vrecku svojho odloženého kabáta.

Muž o výhre nevedel napriek kampani

Muž o výhre nevedel pol roka napriek plagátovej kampani, ktorej cieľom bolo vypátrať výhercu, uviedla v pondelok lotériová spoločnosť Lotto Hessen. Príchod chladnejšieho počasia muža prinútil obliecť si kabát po prvýkrát od marca.

„Až cez víkend som lístok opäť našiel, zložený vo vnútornom vrecku mojej bundy,“ citovala firma anonymného výhercu. „Keď som skontroloval čísla na telefóne a uvidel výhernú sumu, bol som úplne šokovaný – našťastie som sedel, inak by sa mi podlomili kolená,“ pokračoval.
Muž vraj o kampani cielenej na nájdenie výhercu počul. „Vtedy som o tom počul v rádiu a pomyslel som si: ,Ako môžeš byť taký hlúpy, že si to nevyberieš?‘ Nikdy mi nenapadlo, že by som mohol byť osobou, ktorú hľadajú,“ dodal.

Muž uviedol, že za peniaze si plánuje kúpiť novú pohovku do obývačky. Okrem toho s manželkou chcú použiť väčšinu peňazí na zabezpečenie svojich detí. Obaja sa tiež rozhodli, že o výhre nikomu vo svojom okolí nepovedia.

peniaze, eurá
Zdroj: Unsplash/Markus Spiske/volně k užití
Správy zo sveta
Náhľadový obrázok: TASR/DPA
