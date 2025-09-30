Vedecká expedícia sa zameriava na ochranu žralokov.
Mexický morský biológ Mauricio Hoyos utrpel vážne zranenia po útoku žraloka pri pobreží Kostariky. Po 36-hodinovej ceste z ostrova Cocos, vzdialeného asi 550 km od pevniny, bol prevezený do nemocnice v hlavnom meste, kde je momentálne v stabilizovanom stave, píše portál CBS News.
Hoyos označoval žraloky pre monitorovanie, keď ho približne štvormetrový žralok uhryzol do hlavy. Vedeckú expedíciu viedol v rámci iniciatívy One Ocean Worldwide Coalition, ktorá sa zameriava na ochranu žralokov.
Mexican marine biologist Mauricio Hoyos was seriously injured in a shark attack Saturday while tagging sharks near Cocos Island off Costa Rica. Wishing him a full recovery. from https://t.co/Z8FNPt5wum#SharkAttack #CocosIsland #MarineScience pic.twitter.com/zOInGNclDF— Ancher Politics (@Ancher_Politics) September 30, 2025
Ostrov Cocos je národným parkom a svetovým dedičstvom UNESCO, známy rozmanitosťou žralokov a obľúbený medzi potápačmi. Incident je mimoriadne zriedkavý – v roku 2017 sa tu odohral prvý známy smrteľný útok žraloka.