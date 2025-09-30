Kategórie
Natália Mišániová
dnes 30. septembra 2025 o 6:24
Čas čítania 0:14

ŠÚKL hlási novinku: Stoptussin sa vracia na trh v 20 a 30-tabletovom balení

Slovensko
ŠÚKL hlási novinku: Stoptussin sa vracia na trh v 20 a 30-tabletovom balení
Zdroj: Pexels/volně k užití

Dodávky boli obnovené 25. septembra.

Na slovenský trh sa vrátili balenia lieku STOPTUSSIN po 20 a 30 tabletách. STOPTUSSIN tlmí suchý, dráždivý a ťažko utíšiteľný kašeľ rôzneho pôvodu. Znižuje dráždenie na kašeľ, mení zloženie prieduškového hlienu a pomáha ho ľahšie vykašliavať. Používa sa tiež na utíšenie kašľa pred a po operácii.

Podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) boli dodávky obnovené 25. septembra.

liek
Zdroj: DRmax
Lieky Správy z domova
Náhľadový obrázok: Unsplash
Domov
