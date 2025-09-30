Dodávky boli obnovené 25. septembra.
Na slovenský trh sa vrátili balenia lieku STOPTUSSIN po 20 a 30 tabletách. STOPTUSSIN tlmí suchý, dráždivý a ťažko utíšiteľný kašeľ rôzneho pôvodu. Znižuje dráždenie na kašeľ, mení zloženie prieduškového hlienu a pomáha ho ľahšie vykašliavať. Používa sa tiež na utíšenie kašľa pred a po operácii.
Podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) boli dodávky obnovené 25. septembra.
