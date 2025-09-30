Posádka nemá možnosť opravy a môže byť nútená vypustiť nebezpečnú látku do mora.
Ruská diesel-elektrická ponorka Novorossijsk sa podľa informácií denníka The Sun objavila v Gibraltárskom prielive, no jej misia v Stredozemnom mori sa nečakane skomplikovala. Úniky z ruského prostredia hovoria o vážnych technických poruchách, ktoré môžu ohroziť nielen posádku, ale aj životné prostredie v regióne.
Kvôli poškodeniu palivového systému sa údajne dostáva palivo priamo do strojovne. Situáciu komplikuje skutočnosť, že na palube nie sú k dispozícii náhradné diely ani odborníci schopní opraviť poruchu. Posádka preto čelí nebezpečnému scenáru, nahromadené palivo môže kedykoľvek explodovať.
Russian Submarine— Peter Ferrary (@PeterFerrary) September 26, 2025
Kilo class
RFS NOVOROSSIYSK B-261 🇷🇺
Strait of Gibraltar westbound Sep 26 2025 pic.twitter.com/h950FFs864
Ako posledné možné riešenie sa spomína, že námorníci budú musieť palivo vypustiť priamo do mora, aby zabránili okamžitej katastrofe. Takýto krok by však predstavoval vážne ekologické riziko v jednom z najfrekventovanejších námorných prielivov sveta.
Ponorka nesie jadrovo schopné strely Kalibr
Incident zároveň vyvoláva nepríjemné spomienky na tragédiu jadrovej ponorky Kursk z roku 2000, keď výbuch torpéda spôsobil potopenie plavidla a smrť všetkých 118 členov posádky. Aj keď sa Novorossijsk odlišuje, ide o diesel-elektrickú ponorku Čiernomorskej flotily – fakt, že nesie jadrovo schopné strely Kalibr a má posádku 52 ľudí, robí celú situáciu ešte napätejšou.