Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Natália Mišániová
dnes 7. januára 2026 o 8:20
Čas čítania 0:38

Pod snehom je väčšina strednej a východnej Európy. Meteorológovia hlásia ďalšie sneženie

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Pod snehom je väčšina strednej a východnej Európy. Meteorológovia hlásia ďalšie sneženie
Zdroj: TASR/Patrik Koreň

V najbližších dňoch môže pribudnúť ďalšia snehová pokrývka aj v nížinách na Slovensku.

V posledných hodinách zasiahlo Európu rozsiahle sneženie a sneh teraz pokrýva veľkú časť kontinentu, vrátane Slovenska. Tak rozsiahla snehová pokrývka sa v našom regióne nevyskytla už niekoľko rokov, píše portál iMeteo.

Chladný vzduch prúdiaci od severu pomáha tomu, aby sa sneh udržal a ďalej rozširoval. Aktuálne je pod snehom väčšina strednej a východnej Európy.

Na Slovensku sa situácia tiež výrazne zmenila. Kým napríklad v Bratislave sa sneh v minulosti často roztopil v priebehu pár hodín, tentoraz sa podľa meteorológov udrží niekoľko dní.

Mimoriadnu zimu hlásia aj naši severní susedia

Aj v Poľsku napadlo veľké množstvo snehu. Problémy hlásia viaceré regióny na severe a severovýchode krajiny. Bielo je aj vo Varšave, kde namerali približne 23 centimetrov snehu, takúto výšku tu nezaznamenali od januára 2013.

Meteorológovia upozorňujú, že sneženie ešte nekončí

V najbližších dňoch sa očakáva ďalšia vlna zrážok, najmä na Balkáne a postupne aj v ďalších častiach Európy. Na konci týždňa by malo snežiť opäť aj v nížinách.

6. januára 2026 o 10:00 Čas čítania 0:37 Prísnejšie pravidlá na cestách: Po novom musí byť triezvy aj spolujazdec, týka sa to týchto dopravných prostriedkov Prísnejšie pravidlá na cestách: Po novom musí byť triezvy aj spolujazdec, týka sa to týchto dopravných prostriedkov
6. januára 2026 o 9:20 Čas čítania 0:57 JEDNODUCHÁ ONLINE KALKULAČKA: Vypočítaj si, na akú materskú budeš mať nárok v roku 2026 JEDNODUCHÁ ONLINE KALKULAČKA: Vypočítaj si, na akú materskú budeš mať nárok v roku 2026
6. januára 2026 o 8:00 Čas čítania 0:12 Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
sneh
Zdroj: TASR/AP
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 08:00
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
1
včera o 12:40
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
2
včera o 17:20
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
pred 3 dňami
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
dnes o 05:51
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
včera o 08:00
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
včera o 10:00
Prísnejšie pravidlá na cestách: Po novom musí byť triezvy aj spolujazdec, týka sa to týchto dopravných prostriedkov
Prísnejšie pravidlá na cestách: Po novom musí byť triezvy aj spolujazdec, týka sa to týchto dopravných prostriedkov
pred 3 dňami
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
1
včera o 12:40
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
Narodil si sa po roku 1981? Na dôchodku ťa môže čakať nepríjemné prekvapenie
pred 2 dňami
Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť
Ako funguje prednostné vyšetrenie na Slovensku? Vysvetľujeme, kedy nemusíte platiť
pred 3 dňami
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
pred 3 dňami
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
3
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
2. 1. 2026 18:18
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
1
31. 12. 2025 19:13
Slovenská sporiteľňa mení pravidlá. Účet zadarmo získate už len keď splníte jednu podmienku
Slovenská sporiteľňa mení pravidlá. Účet zadarmo získate už len keď splníte jednu podmienku
Lifestyle news
Neymar žije ako skutočný Batman. Jeho realistické „hračky“ majú hodnotu takmer 60 miliónov eur
pred 5 minútami
Clean girl estetika je minulosť. V roku 2026 preberá vládu odvážny maximalistický make-up
pred hodinou
Bruno Mars sa vracia. Po takmer 10 rokoch má hotový nový album
pred 2 hodinami
Rihanna je moderná Afrodita. Jej valentínska kolekcia Savage X Fenty je sexy aj cenovo dostupná
pred 3 hodinami
Drake a streamer Adin Ross čelia hromadnej žalobe. Ľudí mali lákať k online hazardu s cieľom navyšovania prehratí
pred 3 hodinami
Emily v Paríži sa vracia: Netflix oficiálne potvrdil šiestu sériu populárneho seriálu
včera o 15:20
REBRÍČEK najnepopulárnejších hviezd roka 2025: Kto sklamal fanúšikov najviac?
včera o 13:20
Je Stranger Things naozaj na konci? Fanúšikovia sú presvedčení, že príde skryté finále s vysvetlením nezodpovedaných otázok
včera o 12:00
Nela Slováková si skúsila chov sliepok a venčenie kozy. Známa influencerka sa zúčastnila českej Zámeny manželiek
pred 2 dňami
Joe Jonas si našiel lásku. Po rozvode randí s modelkou z Karibiku
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Poplach vo väznici v Leopoldove: Mariana Kočnera museli ratovať záchranári, situácia bola vážna
pred hodinou
Poplach vo väznici v Leopoldove: Mariana Kočnera museli ratovať záchranári, situácia bola vážna
Problémy so stravou má Kočner už dlhodobo.
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
2
včera o 17:20
Známa firma dlží štátu viac ako 30 miliónov eur. Po jej majetku sa zľahla zem, zaplatia to Slováci
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
dnes o 05:51
Skontroluj si, či máš nárok na energopomoc, systém už začal platiť. Stačí zadať jeden údaj
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
pred hodinou
Ako dostanete energopomoc od štátu? Pozrite si, ako ju štát poskytuje
79-ročná žena uhorela vo svojom karavane na strednom Slovensku. Polícia nevylúčila cudzie zavinenie
pred 3 hodinami
79-ročná žena uhorela vo svojom karavane na strednom Slovensku. Polícia nevylúčila cudzie zavinenie
Kotlár útočí na Šutaja Eštoka a obviňuje Hlas: Minister je slabý, v úrade ma držia účelovo
dnes o 07:45
Kotlár útočí na Šutaja Eštoka a obviňuje Hlas: Minister je slabý, v úrade ma držia účelovo
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
7
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
1
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Ekonomika Všetko
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
pred 2 dňami
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
pred 2 hodinami
Nezamestnanosť sa na Slovensku po novom neoplatí. Od 1. januára 2026 štát znížil dávky
Zahraničie Všetko
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
pred 2 dňami
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
dnes o 06:30
Trump chce získať Grónsko, uvažuje nad zapojením armády. Reaguje aj Dánsko
pred 19 minútami
Digitálne euro zavedú pre širokú verejnosť, inak by mohla byť ekonomika EÚ ohrozená, tvrdí dôležitý guvernér. Takto bude fungovať

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
pred 2 dňami
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
Dôchodok už dávno nie je len téma pre seniorov. V čase, keď životné náklady rastú rýchlejšie než mzdy a štát šetrí, kde sa len dá, sa otázka „koľko mi raz zostane“ týka prakticky každého. Rozdiely medzi krajinami EÚ sú veľké.
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
31. 12. 2025 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
31. 12. 2025 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
23. 12. 2025 17:42
Od augustového incidentu po vianočné protesty. Čo sa deje v srbskej obci, kde žijú Slováci?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia