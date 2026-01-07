V najbližších dňoch môže pribudnúť ďalšia snehová pokrývka aj v nížinách na Slovensku.
V posledných hodinách zasiahlo Európu rozsiahle sneženie a sneh teraz pokrýva veľkú časť kontinentu, vrátane Slovenska. Tak rozsiahla snehová pokrývka sa v našom regióne nevyskytla už niekoľko rokov, píše portál iMeteo.
Chladný vzduch prúdiaci od severu pomáha tomu, aby sa sneh udržal a ďalej rozširoval. Aktuálne je pod snehom väčšina strednej a východnej Európy.
Na Slovensku sa situácia tiež výrazne zmenila. Kým napríklad v Bratislave sa sneh v minulosti často roztopil v priebehu pár hodín, tentoraz sa podľa meteorológov udrží niekoľko dní.
Mimoriadnu zimu hlásia aj naši severní susedia
Aj v Poľsku napadlo veľké množstvo snehu. Problémy hlásia viaceré regióny na severe a severovýchode krajiny. Bielo je aj vo Varšave, kde namerali približne 23 centimetrov snehu, takúto výšku tu nezaznamenali od januára 2013.
Meteorológovia upozorňujú, že sneženie ešte nekončí
V najbližších dňoch sa očakáva ďalšia vlna zrážok, najmä na Balkáne a postupne aj v ďalších častiach Európy. Na konci týždňa by malo snežiť opäť aj v nížinách.