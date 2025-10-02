Pri aute sa našli aj podozrivé balíčky s drogami.
Policajti z Nitry v noci prenasledovali vodiča Audi Q7, ktorý nereagoval na výzvy na zastavenie a snažil sa uniknúť. Auto nakoniec vošlo do slepej uličky, kde sa štyria členovia posádky pokúsili ujsť. Policajti ich však zadržali za použitia hrozby zbraňou, informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti.
Za volantom sedel muž, ktorý priznal, že má zákaz šoférovať až do mája 2027 a pred jazdou užil drogy. Testy odhalili prítomnosť metamfetamínu aj marihuany.
Pri aute policajti našli podozrivé vrecúška s kryštalickou látkou a ďalší materiál, ktorý posádka odmietla priznať. Na miesto privolali kriminalistov a psovoda, ktorý potvrdil prítomnosť drog. Polícia začala trestné stíhanie pre drogovú trestnú činnosť.