Rusko odstavilo polovicu Kyjeva od tepla. Primátor vyzval ľudí, aby dočasne odišli z mesta

Primátor Vitalij Kličko vyzýva obyvateľov na dočasný odchod z mesta.
Ruský útok na Kyjev v noci na piatok poškodil aj budovu veľvyslanectva Kataru. O incidente informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj aj katarské ministerstvo zahraničných vecí na sociálnych sieťach, pričom správu priniesla agentúra AFP.
Katarský rezort diplomacie vyjadril nad udalosťou poľutovanie a potvrdil, že útok nezranil žiadneho z ich diplomatov ani zamestnancov. Zelenskyj v tejto súvislosti vyzdvihol úlohu Kataru pri sprostredkovaní výmen väzňov a vyzval krajinu na jasnú reakciu.
Prezident žiada rázne stanovisko aj od medzinárodného spoločenstva, najmä od Spojených štátov. Podľa jeho slov dnešný útok opäť dokazuje, že spojenci musia urýchliť dodávky systémov protivzdušnej obrany.
Primátor Vitalij Kličko informoval o vážnom poškodení kritickej infraštruktúry. Masívny útok odstavil od tepla takmer 6 000 bytových domov, čo predstavuje polovicu mesta. Kyjev hlási aj výpadky v zásobovaní vodou. Mestské služby už nasadili mobilné kotolne, aby zabezpečili teplo aspoň pre nemocnice a pôrodnice.
Vzhľadom na predpoveď mrazivého počasia Kličko vyzval obyvateľov, aby dočasne odišli z mesta na miesta s alternatívnymi zdrojmi energie, ak majú túto možnosť. Nočné nálety dronov a rakiet si v hlavnom meste vyžiadali štyri obete.
Rusko nasadilo raketový komplex Orešnik
Útoky zasiahli aj Ľvovskú oblasť, kde rakety poškodili objekt kritickej infraštruktúry. Ukrajinské úrady predpokladajú, že ruská armáda viedla útok z polygónu Kapustin Jar, kde pravdepodobne dislokuje balistický raketový komplex Orešnik.
Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) v piatok zverejnila fotografiu fragmentov pohonnej jednotky, ktoré pravdepodobne pochádzajú z hlavice rakety Orešnik. Použitie tohto systému stredného doletu potvrdilo aj ruské ministerstvo obrany. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v reakcii na tieto udalosti iniciuje zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN a Rady Ukrajina–NATO.