Pripravili sme pre vás prehľad, ako sa v týchto pojmoch vyznať a na akú minimálnu sumu máte zo zákona nárok.
Rozdiel medzi odstupným a odchodným si veľa ľudí neuvedomuje. Každé slovo má ale rozličný účel.
- Odstupné: finančná kompenzácia pri strate zamestnania z dôvodov na strane zamestnávateľa (napríklad organizačné zmeny alebo nadbytočnosť).
- Odchodné: patrí zamestnancovi pri odchode do dôchodku a jeho cieľom je oceniť dlhoročnú prácu zamestnanca u konkrétneho zamestnávateľa.
Tieto dva nároky sa navzájom nevylučujú, takže sa môže stať, že zamestnanec dostane obe finančné odmeny. Nárok na odchodné vzniká vtedy, keď zamestnancovi prvýkrát vznikne nárok na starobný alebo invalidný dôchodok, pričom pri invalidnom dôchodku musí ísť o pokles schopnosti pracovať o viac ako 70 %.
Zákon stanovuje minimálnu výšku odchodného najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
Viac o téme odstupné a odchodné sa dozvieš v tomto článku.
