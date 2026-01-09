Drogová kauza s Vémolom pokračuje. Polícia v prípade obvinila ďalších dvoch ľudí

Obidvom osobám hrozí dlhoročné väzenie.
V kauze týkajúcej sa českého zápasníka Karla „Karlosa“ Vémolu polícia z drogových trestných činov obvinila ďalších dvoch ľudí. Celkovo tak je v prípade distribúcie kokaínu trestne stíhaných už päť osôb, z toho štyria sú podľa stanice ČT24 stíhaní väzobne. V piatok to potvrdila hovorkyňa Národnej protidrogovej centrály českej polície Lucie Šmoldasová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Začiatkom roku boli v tejto veci obvinení ďalší dvaja muži, obaja českí občania. U oboch bolo začaté trestné stíhanie pre nedovolenú výrobu a zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a jedmi, pričom jednému hrozí až 12 rokov väzenia, druhému 18,“ citoval Šmoldasovú server Novinky.cz.
Polícia pôvodne zadržala Vémolu a ďalších dvoch mužov 23. decembra a všetkých troch vtedy obvinila z obzvlášť závažnej organizovanej trestnej činnosti spojenej s drogami v medzinárodnom rozsahu. Hrozí im 18 rokov väzenia.
V prípade Vémolu, ktorý sa venuje zmiešaným bojovým umeniam (MMA), nejde o prvý problém so zákonom v súvislosti s drogami. Už v minulosti bol v Británii odsúdený za drogový delikt, za ktorý bol niekoľko mesiacov vo väzení.