redakcia
dnes 9. januára 2026 o 12:43
Čas čítania 3:20

ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu

ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu

Magazín Forbes zverejnil zoznam najlepších lekárov na Slovensku.

Magazín Forbes zverejnil zoznam top osobností medicíny 2025. Pri jeho zostavovaní spolupracovali so 150 lekármi a lekárkami. Zoznam pozostáva zo 75 mien lekárov z 38 odborov.

„Pri zostavovaní finálnej sedemdesiatpäťky, ktorá obsiahla 38 lekárskych odborov, sme spolupracovali s vyše 150 lekármi a lekárkami. Výlučne oni nominovali kolegov a kolegyne zo svojho odboru, ktorí spĺňajú kritériá vysokej odbornej, ale aj etickej úrovne práce, pôsobia na Slovensku a stále sú vo svojej profesii aktívni," informoval Forbes.

Magazín upozorňuje, že nemajú univerzálny kľúč, podľa ktorého určujú najlepších lekárov a lekárky. Pri výbere tak zohľadňovali vynikajúcu klinickú reputáciu v komunite lekárov aj pacientov. Ďalším faktorom je, či je daný lekár odborne uznávaný aj mimo Slovenska. Dôraz kládli aj na osobnostnú integritu.

ZOZNAM LEKÁROV:

