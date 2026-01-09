V kombinácii s mrazom a snežením hrozí turistom okamžité podchladenie a nulová viditeľnosť.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy 1. a 2. stupňa pred mimoriadne silným vetrom, ktorý zasiahne najmä vysokohorské polohy severného a stredného Slovenska, informuje SHMÚ na svojom webe. Platiť by mali celú nedeľu (11. januára).
Meteorológovia predpovedajú v polohách nad pásmom lesa výskyt silného vetra, ktorý v nárazoch dosiahne rýchlosť 38 až 44 m/s (135 až 160 km/h). Priemerná rýchlosť prúdenia sa pritom môže pohybovať na úrovni 25 až 29 m/s (90 až 105 km/h), čo v meteorologickej terminológii zodpovedá sile silnej až mohutnej víchrice.
Takto vysoká rýchlosť vetra predstavuje vážne riziko pre všetky ľudské aktivity v teréne. Ohrozuje nielen pešiu turistiku či horolezectvo, ale komplikuje aj prevádzku lyžiarskych vlekov a lanoviek. SHMÚ zdôrazňuje, že predpokladaná intenzita vetra je v danej ročnej dobe nadpriemerná a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku škôd alebo úrazov.
Odborníci odporúčajú, aby sa ľudia v čase platnosti výstrah vyhýbali pohybu po hrebeňoch hôr. Extrémny vietor v kombinácii s mrazom môže spôsobiť rýchle podchladenie a výrazne znižuje viditeľnosť kvôli sneženiu.