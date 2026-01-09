Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková TASR
dnes 9. januára 2026 o 17:24
Čas čítania 0:47

Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Spoločnosť vysvetľuje svoj krok

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Spoločnosť vysvetľuje svoj krok
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Úrad verejného zdravotníctva SR varuje rodičov pred možnými zdravotnými rizikami a odporúča im, aby podozrivé výrobky okamžite vrátili do predajní.

Spoločnosť Nestlé aktuálne preventívne sťahuje zo slovenského trhu ďalšie výrobky značky BEBA. Opatrenie zasiahlo kategórie počiatočnej a následnej dojčenskej výživy, ako aj potraviny na osobitné lekárske účely. O kroku informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

9. januára 2026 o 12:43 Čas čítania 3:20 ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu


Spoločnosť Nestlé Slovensko informovala, že výsledky analýz z 24. decembra 2025 potvrdili prítomnosť cereulidu v zmesi LC-PUFA používanej v závode Nestlé v Nunspeete v Holandsku,“ konštatujú hygienici. Kontaminácia potraviny týmto toxínom môže spôsobiť najmä nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie či malátnosť. Odborníci však nevylučujú ani závažnejšie dosahy na zdravie dieťaťa.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva momentálne overujú u obchodných partnerov Nestlé, či výrobky skutočne stiahli z pultov. Zákazníci môžu kontaminovanú potravinu vrátiť priamo predajcovi, u ktorého ju kúpili. ÚVZ SR dôrazne neodporúča pripravovať stravu pre dojčatá z uvedených šarží.

Problém sa týka nasledujúcich produktov:

  • BEBA EXPERT pro SENSITIVE, 800 g (šarže: 52880742F2, 2610742F2, 51560742F2)
  • BEBA COMFORT 1, 800 g (šarže: 51530346AE, 52620346AB)
  • BEBA SUPREME 1, 800 g (šarža: 51460742F2)
  • BEBA SUPREME 2, 800 g (šarža: 51220742F7)
  • BEBA COMFORT 1, HMO, 70 ml (šarža: 53020742B1)
  • BEBA EXPERT pro HA 1, 600 g (šarža: 53300742A1)
  • BEBA SUPREME pro 1, 800 g (šarža: 51720742F2)

Bližšie informácie a kontaktné údaje nájdu rodičia na webovej stránke spoločnosti Nestlé.

9. januára 2026 o 13:48 Čas čítania 0:34 Trump vraj zvažuje kúpiť Grónsko. Každému obyvateľovi chce ponúknuť do 100 000 dolárov Trump vraj zvažuje kúpiť Grónsko. Každému obyvateľovi chce ponúknuť do 100 000 dolárov
9. januára 2026 o 13:34 Čas čítania 0:59 KALKULAČKA: Poistné sa od roku 2026 zmenilo. Vypočítaj si, ako sa dotkne tvojej peňaženky KALKULAČKA: Poistné sa od roku 2026 zmenilo. Vypočítaj si, ako sa dotkne tvojej peňaženky
9. januára 2026 o 11:31 Čas čítania 0:43 Donald Trump chcel znova zaútočiť na Venezuelu. Útok odvolal a pristúpil na spoluprácu Donald Trump chcel znova zaútočiť na Venezuelu. Útok odvolal a pristúpil na spoluprácu
bábätko, dieťa
Zdroj: Unsplash
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Potraviny Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 12:43
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
včera o 11:43
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
včera o 13:24
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
včera o 08:50
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
dnes o 08:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
včera o 11:43
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
dnes o 12:43
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
včera o 13:24
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
včera o 08:50
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
Nebývaš na adrese trvalého pobytu? Môže to ovplyvniť tvoj nárok na energopomoc
včera o 18:17
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
Vodiči, pozor na túto chybu: Hrozí vám za ňu pokuta až 1 300 eur a zákaz šoférovania na 5 rokov
1
4. 1. 2026 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
4. 1. 2026 8:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
2. 1. 2026 18:18
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
Energopoukážku nemusíš preberať osobne: Pozri sa, kto to môže vybaviť za teba
3
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
pred 3 dňami
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Lifestyle news
ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy
pred 2 hodinami
Odloží sa znovu vydanie GTA VI? Internetom sa začali šíriť špekulácie, že hry sa v novembri nedočkáme
pred 3 hodinami
Čo znamená „365 gombíkov“? Nevinné novoročné predsavzatie sa stalo prvým virálnym trendom roka 2026
dnes o 14:32
Miesto, kde vyrastal David Bowie bude v Londýne dostupné verejnosti. Jeho rodinný dom otvoria ako kreatívny priestor pre mladých
dnes o 13:47
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
dnes o 13:01
Muskova AI reaguje na škandál so sexualizovaným obsahom. Grok obmedzil generovanie obrázkov
dnes o 12:15
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
dnes o 11:08
Kid Cudi vstupuje do novej kapitoly. V Paríži otvára svoju prvú výstavu, kde sa predstaví ako maliar Scott Ramon
dnes o 10:13
Kilá sa po vysadení rapídne vracajú. Nová štúdia varuje pred „jojo efektom“ Ozempicu a podobných liekov
dnes o 08:37
Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
včera o 17:06
Slovensko Všetko
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
dnes o 12:43
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
Magazín Forbes zverejnil zoznam najlepších lekárov na Slovensku.
Meteorológovia na Slovensku namerali rekordne nízku teplotu. Takáto zima tu nebola už roky
dnes o 12:04
Meteorológovia na Slovensku namerali rekordne nízku teplotu. Takáto zima tu nebola už roky
Odstupné alebo odchodné? Pozrite sa, kedy máte nárok na obe finančné odmeny naraz
pred 3 hodinami
Odstupné alebo odchodné? Pozrite sa, kedy máte nárok na obe finančné odmeny naraz
Generálny prokurátor Žilinka podáva žaloby pre záchrankový tender. Kauza mieri na súd
dnes o 11:09
Generálny prokurátor Žilinka podáva žaloby pre záchrankový tender. Kauza mieri na súd
Súd prerušil trestné stíhanie s Norbertom Bödörom. Dôvodom sú zmeny v Trestnom poriadku
pred 3 hodinami
Súd prerušil trestné stíhanie s Norbertom Bödörom. Dôvodom sú zmeny v Trestnom poriadku
Vlaky v Kraľovanoch stoja. Prepálené trakčné vedenie vyradilo stanicu z prevádzky
dnes o 10:09
Vlaky v Kraľovanoch stoja. Prepálené trakčné vedenie vyradilo stanicu z prevádzky
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
1
2. 8. 2024 13:51
KOMENTÁR: Alžírska boxerka je pre slovenských politikov iba zámienka, aby mohli vyvolávať nenávisť
Ekonomika Všetko
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
5. 1. 2026 11:00
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
31. 12. 2025 10:21
Invalidný dôchodok v roku 2026: Ako ho získať a čo sa od 1. januára mení?
dnes o 13:48
Trump vraj zvažuje kúpiť Grónsko. Každému obyvateľovi chce ponúknuť do 100 000 dolárov
Zahraničie Všetko
Drogová kauza s Vémolom pokračuje. Polícia v prípade obvinila ďalších dvoch ľudí
pred hodinou
Drogová kauza s Vémolom pokračuje. Polícia v prípade obvinila ďalších dvoch ľudí
pred 2 hodinami
AKTUÁLNE: Tragédia vo švajčiarskom bare má dohru. Majiteľa vzali do väzby
pred 2 hodinami
Rusko odstavilo polovicu Kyjeva od tepla. Primátor vyzval ľudí, aby dočasne odišli z mesta

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
dnes o 08:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Odstupné je jedným z najdôležitejších finančných nárokov zamestnanca pri skončení pracovného pomeru. Mnohí zamestnanci si myslia, že pri výpovedi vždy dostanú peniaze navyše — realita je však iná.
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
včera o 18:53
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
5. 1. 2026 11:00
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
31. 12. 2025 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
31. 12. 2025 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia