Sofia Angušová
dnes 8. októbra 2025 o 6:22
Čas čítania 0:46

Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo

Kategória:
Zaujímavosti
Vedci vypočítali, kedy zanikne vesmír. Odhadovaný čas je kratší než sa predpokladalo
Zdroj: TASR/NASA, ESA

Nové výpočty naznačujú, že vesmír sa nerozpína do nekonečna, ako si vedci doteraz mysleli.

Vesmír má podľa novej štúdie obmedzenú životnosť. Nové výpočty fyzikov naznačujú, že vesmír sa nerozpína donekonečna, ako sa doteraz myslelo.

Podľa analýzy temnej energie, záhadnej sily zodpovednej za rozpínanie kozmu, sa vesmír už nachádza približne v polovici svojho života a v budúcnosti sa začne zmršťovať. Tím vedený Henrym Tyeom z Cornellovej univerzity vypočítal, že životnosť vesmíru je cca 33 miliárd rokov. Keďže má dnes približne 13,8 miliardy rokov, jeho existencia by mala skončiť zhruba o 20 miliárd rokov, píše portál Popular Science.

vesmír
Zdroj: TASR/NASA, ESA

Po ďalších 11 miliardách rokov expanzie sa rozpínanie spomalí a neskôr obráti smerom k Veľkému kolapsu (Big Crunch), zrúteniu všetkej hmoty do jedného extrémne hustého bodu.

„Posledných 20 rokov ľudia verili, že kozmologická konštanta je kladná a vesmír sa bude rozširovať naveky,“ povedal Tye. Nové údaje teda naznačujú, že kozmologická konštanta je záporná a vesmír skončí veľkým kolapsom.

„V prípade nášho vesmíru je tiež zaujímavé vedieť, či má nejaký začiatok. V 60. rokoch 20. storočia sme zistili, že má začiatok. Ďalšia otázka znie: „Má nejaký koniec?“ Mnoho rokov si ľudia mysleli, že bude existovať naveky. Je dobré vedieť, že ak sa údaje potvrdia, vesmír bude mať koniec,“ hovorí Henry Tye.

Vesmír
Náhľadový obrázok: NASA
