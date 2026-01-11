Utrpel zlomeninu stehennej kosti a čaká na operáciu.
Komentátor denníka SME Peter Schutz skončil v nemocnici po útoku v Košiciach. V sobotu popoludní ho neznámy muž napadol na toaletách v nákupnom centre Aupark, kde ho bez varovania udrel zozadu do hlavy. Schutz spadol a utrpel zlomeninu stehennej kosti, informoval o tom Denník SME.
Momentálne čaká na operáciu. Polícia už začala vyšetrovanie na základe podnetu rodiny, no okolnosti útoku ani jeho motív zatiaľ nie sú známe.
Peter Schutz sa dlhodobo venuje komentovaniu politického a spoločenského diania. Šéfredaktor SME Roman Krpelan verí, že útok nesúvisel s jeho prácou a očakáva, že polícia pomocou kamerových záznamov páchateľa identifikuje a objasní dôvod napadnutia.
