Katarína Jánošíková
dnes 11. januára 2026 o 6:39
Čas čítania 1:06

Zmeny pre starších vodičov. Štát upravil platnosť vodičákov a vek pre povinné prehliadky

Zmeny pre starších vodičov. Štát upravil platnosť vodičákov a vek pre povinné prehliadky
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Od januára 2026 platia na slovenských cestách nové pravidlá, ktoré výrazne menia život najmä starším šoférom.

Od 1. januára 2026 prináša novela cestného zákona dôležité zmeny, ktoré potešia mnohých vodičov. Štát posunul vekovú hranicu pre povinné lekárske prehliadky a upravil pravidlá platnosti vodičských preukazov, informuje polícia na sociálnej sieti.

Najvýraznejšou zmenou je posun vekovej hranice pre pravidelné zdravotné kontroly. Kým doteraz museli vodiči navštevovať lekára každých päť rokov už od veku 65 rokov, nová legislatíva túto povinnosť odúva až na 70. rok života.

Pozor však na výnimky. Povinnosť skorších a častejších prehliadok sa naďalej vzťahuje na profesionálov a vodičov špecifických skupín:

  • Vodiči nákladných áut a autobusov (skupiny C a D).
  • Vodiči vozidiel s právom prednostnej jazdy.
  • Taxikári, kuriéri a zamestnanci poštových služieb.

Máte vodičák vydaný pred rokom 2013?

Ak vlastníte starší typ vodičského preukazu (vydaný pred 19. januárom 2013), zákon vám ukladá povinnosť absolvovať prehliadku v časovom okne štyroch mesiacov okolo vašich 70. narodenín (najskôr dva mesiace pred a najneskôr dva mesiace po dovŕšení tohto veku). Pri šoférovaní musíte mať pri sebe platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a na výzvu ho predložiť policajnej hliadke.

Ako sa mení platnosť dokladov?

Zákon nanovo definuje aj to, ako dlho vám bude platiť samotný preukaz pre skupiny AM, A, B a T:

  • Do 70. roku života: Standardná platnosť vodičáku ostáva 15 rokov.
  • Po 68. roku života: Ak si vybavujete preukaz po dosiahnutí tohto veku, úrady vám ho vydajú na 5 rokov od dátumu na lekárskom potvrdení.
  • Po 70. roku života: Výmena alebo obnova dokladu je možná len vtedy, ak predložíte platný doklad o zdravotnej (a v určených prípadoch aj psychickej) spôsobilosti.

Tieto pravidlá platia rovnako pre slovenské doklady, ako aj pre vodičské preukazy vydané v krajinách EHP alebo štátoch, ktoré podpísali medzinárodné dohovory o cestnej premávke.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: TASR/Štefan Puškáš
