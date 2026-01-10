Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 10. januára 2026 o 16:19
Čas čítania 0:52

Podvodníci prišli na nový spôsob ako vás okradnúť. Podľa odborníka je bezpečnejšie platiť mobilom

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Podvodníci prišli na nový spôsob ako vás okradnúť. Podľa odborníka je bezpečnejšie platiť mobilom
Zdroj: Flickr/Nenad Stojkovic/volně k užití

Kybernetickí útočníci v roku 2025 zdokonalili svoje zbrane a na klientov bánk skúšajú sofistikované novinky.

V roku 2025 dominovali najmä dve kategórie podvodov: sociálne inžinierstvo zamerané na užívateľov a útoky na technické systémy. Špecialista na IT bezpečnosť z ČSOB Lukáš Šoltis upozorňuje na neustálu aktivitu hackerov, informuje STVR.

Evidujeme nárast útokov DDOS  Distributed Denial of Service), čo je útok, ktorý sa snaží zneprístupniť web spoločnosti alebo banky,“ povedal Šoltis. Odborníci vlani zachytili aj špecifický podvod s názvom červia diera. Útočníci pri ňom využívajú zariadenie, ktoré na diaľku prijíma signál z karty alebo smartfónu obete. Kým obeť nič netuší, zlodej s druhým zariadením pri bankomate alebo termináli prenesené údaje zneužije na okamžitý výber peňazí alebo platbu.

Bezpečnejšie je platiť smartfónom

Podľa Šoltisa mobilné telefóny ponúkajú lepšiu ochranu ako klasické karty, pretože na nich užívateľ kedykoľvek vypne funkciu bezkontaktných platieb. „Pri karte je spôsob bezkontaktného platenia dostupný v momente, ako sa priblíži zariadenie, ktoré číta kartu. Tam sa to vypnúť nedá, ale dá sa vsunúť do obalu, ktorý blokuje bezkontaktné platby,“ radí odborník.

Podvodníci často využívajú aj psychologický nátlak. „Väčšinou celý podvod „červia diera“ prebieha tak, že sa podvodník snaží vás nalákať na to, aby ste si nainštalovali podvodnú aplikáciu, priložili zozadu smartfónu platobnú kartu a pridali ste tam aj PIN,“ uviedol. Odborník preto zdôrazňuje, že si ľudia musia dôsledne chrániť platobnú kartu aj telefón a nastaviť si autorizáciu každej platby.

10. januára 2026 o 9:36 Čas čítania 0:41 Grónsko nepristúpi na Trumpovu finančnú ponuku: „Nechceme byť Američanmi, ale Grónčanmi“ Grónsko nepristúpi na Trumpovu finančnú ponuku: „Nechceme byť Američanmi, ale Grónčanmi“
10. januára 2026 o 9:08 Čas čítania 0:33 Doprava na diaľnici D2 je v sobotu predpoludním obmedzená. Požiar vozidla blokuje pravý pruh Doprava na diaľnici D2 je v sobotu predpoludním obmedzená. Požiar vozidla blokuje pravý pruh
10. januára 2026 o 8:26 Čas čítania 0:30 Austrália vyhlásila stav prírodnej katastrofy. Bojujú s extrémnymi požiarmi a teplotami Austrália vyhlásila stav prírodnej katastrofy. Bojujú s extrémnymi požiarmi a teplotami
Ilustračný obrázok.
Ilustračný obrázok. Zdroj: Unsplash/naipo.de/na voľné použitie
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Financie Podvod Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 12:06
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
včera o 12:43
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
včera o 19:01
Hory na Slovensku zasiahne mohutná víchrica. SHMÚ varuje pred vetrom s rýchlosťou až 160 km/h
Hory na Slovensku zasiahne mohutná víchrica. SHMÚ varuje pred vetrom s rýchlosťou až 160 km/h
pred 2 dňami
Odkladaný problém sa predraží: Slováci majú poslednú šancu ušetriť 450 eur
Odkladaný problém sa predraží: Slováci majú poslednú šancu ušetriť 450 eur
dnes o 06:29
Ďalšia firma na Slovensku končí. O prácu v Trenčíne prídu desiatky ľudí
Ďalšia firma na Slovensku končí. O prácu v Trenčíne prídu desiatky ľudí
včera o 12:43
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
dnes o 12:06
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
včera o 19:01
Hory na Slovensku zasiahne mohutná víchrica. SHMÚ varuje pred vetrom s rýchlosťou až 160 km/h
Hory na Slovensku zasiahne mohutná víchrica. SHMÚ varuje pred vetrom s rýchlosťou až 160 km/h
1
pred 2 dňami
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
pred 2 dňami
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
1
4. 1. 2026 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
4. 1. 2026 8:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
6. 1. 2026 8:00
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
3
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
5. 1. 2026 7:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Lifestyle news
ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy
včera o 16:14
Odloží sa znovu vydanie GTA VI? Internetom sa začali šíriť špekulácie, že hry sa v novembri nedočkáme
včera o 15:26
Čo znamená „365 gombíkov“? Nevinné novoročné predsavzatie sa stalo prvým virálnym trendom roka 2026
včera o 14:32
Miesto, kde vyrastal David Bowie bude v Londýne dostupné verejnosti. Jeho rodinný dom otvoria ako kreatívny priestor pre mladých
včera o 13:47
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
včera o 13:01
Muskova AI reaguje na škandál so sexualizovaným obsahom. Grok obmedzil generovanie obrázkov
včera o 12:15
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
včera o 11:08
Kid Cudi vstupuje do novej kapitoly. V Paríži otvára svoju prvú výstavu, kde sa predstaví ako maliar Scott Ramon
včera o 10:13
Kilá sa po vysadení rapídne vracajú. Nová štúdia varuje pred „jojo efektom“ Ozempicu a podobných liekov
včera o 08:37
Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Túlavé psy zablokovali tunel Višňové. Polícia odkláňa dopravu pod Strečno
pred hodinou
Túlavé psy zablokovali tunel Višňové. Polícia odkláňa dopravu pod Strečno
Kým hliadky psy neodchytia, vodiči musia využívať starú cestu popod Strečno, kde sa už začínajú tvoriť kolóny.
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
dnes o 12:06
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
Minister Rudolf Huliak mal dopravnú nehodu. Škodu predbežne vyčíslili na 5 000 eur
pred 2 hodinami
Minister Rudolf Huliak mal dopravnú nehodu. Škodu predbežne vyčíslili na 5 000 eur
TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?
dnes o 10:23
TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?
Nové dane zvýšia ceny PZP a poistenia. Priplatíme si za autá aj bývanie
pred hodinou
Nové dane zvýšia ceny PZP a poistenia. Priplatíme si za autá aj bývanie
Tínedžeri podcenili turistiku na Panský diel. Záchranári ich našli bez vody a svetla
pred 3 hodinami
Tínedžeri podcenili turistiku na Panský diel. Záchranári ich našli bez vody a svetla
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
7
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
48
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
1
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia
Ekonomika Všetko
Podvodníci prišli na nový spôsob ako vás okradnúť. Podľa odborníka je bezpečnejšie platiť mobilom
pred 11 minútami
Podvodníci prišli na nový spôsob ako vás okradnúť. Podľa odborníka je bezpečnejšie platiť mobilom
1
5. 1. 2026 11:00
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
pred hodinou
Nové dane zvýšia ceny PZP a poistenia. Priplatíme si za autá aj bývanie

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
včera o 08:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Odstupné je jedným z najdôležitejších finančných nárokov zamestnanca pri skončení pracovného pomeru. Mnohí zamestnanci si myslia, že pri výpovedi vždy dostanú peniaze navyše — realita je však iná.
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
pred 2 dňami
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
5. 1. 2026 11:00
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
31. 12. 2025 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
31. 12. 2025 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Viac
Späť
Zdieľať
Diskusia