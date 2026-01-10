Kybernetickí útočníci v roku 2025 zdokonalili svoje zbrane a na klientov bánk skúšajú sofistikované novinky.
V roku 2025 dominovali najmä dve kategórie podvodov: sociálne inžinierstvo zamerané na užívateľov a útoky na technické systémy. Špecialista na IT bezpečnosť z ČSOB Lukáš Šoltis upozorňuje na neustálu aktivitu hackerov, informuje STVR.
„Evidujeme nárast útokov DDOS Distributed Denial of Service), čo je útok, ktorý sa snaží zneprístupniť web spoločnosti alebo banky,“ povedal Šoltis. Odborníci vlani zachytili aj špecifický podvod s názvom červia diera. Útočníci pri ňom využívajú zariadenie, ktoré na diaľku prijíma signál z karty alebo smartfónu obete. Kým obeť nič netuší, zlodej s druhým zariadením pri bankomate alebo termináli prenesené údaje zneužije na okamžitý výber peňazí alebo platbu.
Bezpečnejšie je platiť smartfónom
Podľa Šoltisa mobilné telefóny ponúkajú lepšiu ochranu ako klasické karty, pretože na nich užívateľ kedykoľvek vypne funkciu bezkontaktných platieb. „Pri karte je spôsob bezkontaktného platenia dostupný v momente, ako sa priblíži zariadenie, ktoré číta kartu. Tam sa to vypnúť nedá, ale dá sa vsunúť do obalu, ktorý blokuje bezkontaktné platby,“ radí odborník.
Podvodníci často využívajú aj psychologický nátlak. „Väčšinou celý podvod „červia diera“ prebieha tak, že sa podvodník snaží vás nalákať na to, aby ste si nainštalovali podvodnú aplikáciu, priložili zozadu smartfónu platobnú kartu a pridali ste tam aj PIN,“ uviedol. Odborník preto zdôrazňuje, že si ľudia musia dôsledne chrániť platobnú kartu aj telefón a nastaviť si autorizáciu každej platby.