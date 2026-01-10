Na Slovensko mieri vlna mrazivého a vlhkého vzduchu, ktorá už počas zajtrajška prinesie na viaceré miesta intenzívne sneženie.
Na Slovensko príde tlaková níž, ktorá k nám prúdi z chladných a vlhkých oblastí. Kým dnešok prinesie sneženie len miestami a v slabšej intenzite, zajtrajší deň zasiahne naše územie výraznejšie. Najvážnejšiu situáciu očakávame na severe a východe a severe krajiny, kde hrozí snehová kalamita, informuje portál iMeteo.
Kde napadne najviac snehu?
- Žilinský, Prešovský a časti Trenčianskeho kraja: Pripravte sa na približne 5 cm nového snehu.
- Kysuce a Orava: Tu meteorológovia očakávajú od 5 do 15 cm.
- Severné návetria hôr: V týchto lokalitách môže napadnúť až 25 cm čerstvého snehu.
Sneženie potrvá niekoľko hodín a ustane až v pondelok ráno. Zvyšok územia pocíti vplyv tlakovej níže len minimálne tam sneženie očakávame len veľmi zriedka alebo vôbec. Vodičov a obyvateľov zasiahnutých oblastí však varujeme pred komplikáciami v doprave, ktoré intenzívne zrážky nepochybne prinesú.