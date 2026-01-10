Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Katarína Jánošíková
dnes 10. januára 2026 o 12:06
Čas čítania 0:32

Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
Zdroj: Refresher/foto od čitateľky Sáry

Na Slovensko mieri vlna mrazivého a vlhkého vzduchu, ktorá už počas zajtrajška prinesie na viaceré miesta intenzívne sneženie.

Na Slovensko príde tlaková níž, ktorá k nám prúdi z chladných a vlhkých oblastí. Kým dnešok prinesie sneženie len miestami a v slabšej intenzite, zajtrajší deň zasiahne naše územie výraznejšie. Najvážnejšiu situáciu očakávame na severe a východe a severe krajiny, kde hrozí snehová kalamita, informuje portál iMeteo.

Kde napadne najviac snehu?

  • Žilinský, Prešovský a časti Trenčianskeho kraja: Pripravte sa na približne 5 cm nového snehu.
  • Kysuce a Orava: Tu meteorológovia očakávajú od 5 do 15 cm.
  • Severné návetria hôr: V týchto lokalitách môže napadnúť až 25 cm čerstvého snehu.

Sneženie potrvá niekoľko hodín a ustane až v pondelok ráno. Zvyšok územia pocíti vplyv tlakovej níže len minimálne tam sneženie očakávame len veľmi zriedka alebo vôbec. Vodičov a obyvateľov zasiahnutých oblastí však varujeme pred komplikáciami v doprave, ktoré intenzívne zrážky nepochybne prinesú.

10. januára 2026 o 7:22 Čas čítania 0:41 Pre podnikateľov od roku 2026 platia zmeny. SP vysvetľuje, kedy už nemusíte platiť poistenie Pre podnikateľov od roku 2026 platia zmeny. SP vysvetľuje, kedy už nemusíte platiť poistenie
10. januára 2026 o 6:29 Čas čítania 0:25 Ďalšia firma na Slovensku končí. O prácu v Trenčíne prídu desiatky ľudí Ďalšia firma na Slovensku končí. O prácu v Trenčíne prídu desiatky ľudí
9. januára 2026 o 17:24 Čas čítania 0:47 Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Spoločnosť vysvetľuje svoj krok Zo slovenského trhu sťahujú obľúbený výrobok od Nestlé. Spoločnosť vysvetľuje svoj krok
počasie, sneh, sneženie
Zdroj: TASR/František Iván
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Počasie Správy počasie Správy z domova
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 12:06
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
včera o 12:43
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
včera o 19:01
Hory na Slovensku zasiahne mohutná víchrica. SHMÚ varuje pred vetrom s rýchlosťou až 160 km/h
Hory na Slovensku zasiahne mohutná víchrica. SHMÚ varuje pred vetrom s rýchlosťou až 160 km/h
pred 2 dňami
Odkladaný problém sa predraží: Slováci majú poslednú šancu ušetriť 450 eur
Odkladaný problém sa predraží: Slováci majú poslednú šancu ušetriť 450 eur
dnes o 06:29
Ďalšia firma na Slovensku končí. O prácu v Trenčíne prídu desiatky ľudí
Ďalšia firma na Slovensku končí. O prácu v Trenčíne prídu desiatky ľudí
včera o 12:43
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
ZOZNAM: 75 najlepších lekárov na Slovensku. Toto sú slovenskí odborníci, ktorí si zaslúžia našu úctu
dnes o 12:06
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
Na Slovensko prichádza snehová kalamita. V týchto okresoch napadne 25 centimetrov snehu
včera o 19:01
Hory na Slovensku zasiahne mohutná víchrica. SHMÚ varuje pred vetrom s rýchlosťou až 160 km/h
Hory na Slovensku zasiahne mohutná víchrica. SHMÚ varuje pred vetrom s rýchlosťou až 160 km/h
1
pred 2 dňami
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
Domácnosti na Slovensku čaká finančná pomoc: Ministerstvo začína rozdávať energopoukážky za teplo
pred 2 dňami
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
1
4. 1. 2026 15:49
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
Neprišla vám energopoukážka do schránky? Pozrite sa, kam sa obrátiť
6
4. 1. 2026 8:12
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
Niektorí Slováci môžu ísť do dôchodku už v 55 rokoch. Týka sa to týchto zamestnaní
6. 1. 2026 8:00
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
Ako dlho platí energopoukážka? Pozor, platnosť je časovo obmedzená
3
31. 12. 2025 15:42
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
Kedy príde energopomoc od štátu? Dôležité dátumy sa blížia
5. 1. 2026 7:10
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Matky seniorky dostanú vyššie dôchodky. Štát im dorovná roky strávené na materskej
Lifestyle news
ChatGPT Health chce čítať tvoje zdravotné záznamy. Nová funkcia vyvoláva nadšenie aj obavy
včera o 16:14
Odloží sa znovu vydanie GTA VI? Internetom sa začali šíriť špekulácie, že hry sa v novembri nedočkáme
včera o 15:26
Čo znamená „365 gombíkov“? Nevinné novoročné predsavzatie sa stalo prvým virálnym trendom roka 2026
včera o 14:32
Miesto, kde vyrastal David Bowie bude v Londýne dostupné verejnosti. Jeho rodinný dom otvoria ako kreatívny priestor pre mladých
včera o 13:47
Gigi Hadid sa lúči s ikonickou blond. Fanúšikov prekvapila zmenou imidžu
včera o 13:01
Muskova AI reaguje na škandál so sexualizovaným obsahom. Grok obmedzil generovanie obrázkov
včera o 12:15
Anti Social Social Club oslavuje Rok ohnivého koňa limitovanou kolekciou
včera o 11:08
Kid Cudi vstupuje do novej kapitoly. V Paríži otvára svoju prvú výstavu, kde sa predstaví ako maliar Scott Ramon
včera o 10:13
Kilá sa po vysadení rapídne vracajú. Nová štúdia varuje pred „jojo efektom“ Ozempicu a podobných liekov
včera o 08:37
Zimné olympijské hry 2026: Toto je zoznam hokejistov, ktorí budú reprezentovať Slovensko
pred 2 dňami
Slovensko Všetko
Túlavé psy zablokovali tunel Višňové. Polícia odkláňa dopravu pod Strečno
pred 2 hodinami
Túlavé psy zablokovali tunel Višňové. Polícia odkláňa dopravu pod Strečno
Kým hliadky psy neodchytia, vodiči musia využívať starú cestu popod Strečno, kde sa už začínajú tvoriť kolóny.
Minister Rudolf Huliak mal dopravnú nehodu. Škodu predbežne vyčíslili na 5 000 eur
pred 2 hodinami
Minister Rudolf Huliak mal dopravnú nehodu. Škodu predbežne vyčíslili na 5 000 eur
TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?
dnes o 10:23
TABUĽKA: Zmena sviatkov v roku 2026. Kedy budú zatvorené obchody a kedy nepôjdem do práce?
Tínedžeri podcenili turistiku na Panský diel. Záchranári ich našli bez vody a svetla
pred 3 hodinami
Tínedžeri podcenili turistiku na Panský diel. Záchranári ich našli bez vody a svetla
Nové dane zvýšia ceny PZP a poistenia. Priplatíme si za autá aj bývanie
pred hodinou
Nové dane zvýšia ceny PZP a poistenia. Priplatíme si za autá aj bývanie
Ďalšia firma na Slovensku končí. O prácu v Trenčíne prídu desiatky ľudí
dnes o 06:29
Ďalšia firma na Slovensku končí. O prácu v Trenčíne prídu desiatky ľudí
Zahraničie Všetko
Drogová kauza s Vémolom pokračuje. Polícia v prípade obvinila ďalších dvoch ľudí
včera o 17:16
Drogová kauza s Vémolom pokračuje. Polícia v prípade obvinila ďalších dvoch ľudí
dnes o 09:36
Grónsko nepristúpi na Trumpovu finančnú ponuku: „Nechceme byť Američanmi, ale Grónčanmi“
včera o 07:00
Európu zasiahla búrka Goretti, varujú pred vetrom do 160 kilometrov za hodinu. Čoskoro sa rozšíri po kontinente
Rozhovory Všetko
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
31. 5. 2024 16:30
Cyklista napadol Vanessu a jej matku, ktorá následkom zranení podľahla. Štátny zástupca preňho navrhuje podmienku
26. 4. 2025 8:30
Asistent poslanca NR SR: „Danko a Tabaková sú všetkým v parlamente na smiech. Robím do 11 v noci a aj na dovolenkách“ (Rozhovor)
1
15. 10. 2024 11:06
Eva strávila v sekte AllatRa desať rokov svojho života. Do proruskej skupiny ju dostala najlepšia kamarátka
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
14
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
12. 5. 2024 11:00
Stĺpček Gabriely Kajtárovej: O byte bez záclon
2
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
včera o 08:00
NÁVOD: Kedy vzniká nárok na odstupné či odchodné? Kompletný návod pre zamestnancov aj zamestnávateľov
Odstupné je jedným z najdôležitejších finančných nárokov zamestnanca pri skončení pracovného pomeru. Mnohí zamestnanci si myslia, že pri výpovedi vždy dostanú peniaze navyše — realita je však iná.
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
pred 2 dňami
Ministerka Saková si kúpila dom od Gustáva Lacu z kauzy Slayáda. Nehnuteľnosť sa nachádza pri Slavíne
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
1
5. 1. 2026 11:00
VEĽKÉ POROVNANIE DÔCHODKOV: Žijú si najlepšie Slováci, Česi alebo Rakúšania? Výsledok ťa prekvapí
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
31. 12. 2025 18:01
Od tendra na záchranky až po slayádu: 10 politických káuz, ktoré otriasli Slovenskom v roku 2025
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
31. 12. 2025 16:28
Rok 2025 v slovenskej politike: Pozri si 10 bizarných momentov a výrokov, ktoré pobavili aj šokovali verejnosť
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia