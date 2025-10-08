Za zber chránených húb hrozí pokuta až do 10-tisíc eur.
- Neznalosť pri zbere húb sa môže poriadne predražiť. Ak vám v košíku nájdu zákonom chránené druhy, môžete prísť o stovky až tisíce eur, informujú Noviny.sk.
- Niektoré huby, napríklad hríb kráľovský, sú síce jedlé, no patria medzi mimoriadne vzácne druhy. Jedna plodnica má spoločenskú hodnotu až 100 eur.
- Na Slovensku je podľa odborníkov chránených približne 70 druhov húb.
Citát: „V niektorých prípadoch, najmä pri poškodzovaní chránených druhov alebo prostredia, môže hroziť aj trestné stíhanie,“ uviedol právnik Radoslav Barna.
Širší kontext: Ak na takýto hríb narazíte, najlepšie je nechať ho na mieste. Odporúča sa hubu odfotiť a nález nahlásiť ochranárom alebo Slovenskej mykologickej spoločnosti.
Pokuta môže byť výrazne vyššia, ak by ste chránené huby zbierali vo väčšom množstve, v chránenom území alebo by ste predpisy porušili opakovane. Sankcia v takom prípade môže dosiahnuť až 10-tisíc eur.
Prečítaj si aj tieto články:
8. októbra 2025 o 14:59 Čas čítania 1:02 Huliakova strana dostala pokutu. Porušila zákon, zaplatí stovky eur
8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu