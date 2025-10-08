Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 8. októbra 2025 o 16:29
Čas čítania 0:34

Zbieranie vzácnych húb sa môže poriadne predražiť. Môžeš dostať pokutu až do 10-tisíc eur

Zbieranie vzácnych húb sa môže poriadne predražiť. Môžeš dostať pokutu až do 10-tisíc eur
Zdroj: TASR/Pavol Remiaš

Za zber chránených húb hrozí pokuta až do 10-tisíc eur.

  • Neznalosť pri zbere húb sa môže poriadne predražiť. Ak vám v košíku nájdu zákonom chránené druhy, môžete prísť o stovky až tisíce eur, informujú Noviny.sk.
  • Niektoré huby, napríklad hríb kráľovský, sú síce jedlé, no patria medzi mimoriadne vzácne druhy. Jedna plodnica má spoločenskú hodnotu až 100 eur.
  • Na Slovensku je podľa odborníkov chránených približne 70 druhov húb.

Citát: „V niektorých prípadoch, najmä pri poškodzovaní chránených druhov alebo prostredia, môže hroziť aj trestné stíhanie,“ uviedol právnik Radoslav Barna.

Širší kontext: Ak na takýto hríb narazíte, najlepšie je nechať ho na mieste. Odporúča sa hubu odfotiť a nález nahlásiť ochranárom alebo Slovenskej mykologickej spoločnosti.

Pokuta môže byť výrazne vyššia, ak by ste chránené huby zbierali vo väčšom množstve, v chránenom území alebo by ste predpisy porušili opakovane. Sankcia v takom prípade môže dosiahnuť až 10-tisíc eur.

Hríby
Zdroj: Unsplash/Andrew Ridley
Hríby Hríby na Slovensku Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Pavol Remiaš
