Domov
Natália Mišániová
dnes 6. októbra 2025 o 18:25
Čas čítania 0:42

Mladý horolezec spadol pri zlaňovaní hory v Kalifornii. Jeho smrť sledovali tisíce ľudí naživo na TikToku

Zahraničie
Mladý horolezec spadol pri zlaňovaní hory v Kalifornii. Jeho smrť sledovali tisíce ľudí naživo na TikToku
Zdroj: x.com/ @Globupdate

Bol známy svojimi sólovými výstupmi na náročných trasách po celom svete.

Iba 23-ročný americký horolezec Balin Miller tragicky zahynul pri lezení ikonickej steny El Capitan v Yosemitskom národnom parku v Kalifornii. Počas zlaňovania trasy „Sea of Dreams“ zrejme zakopol a pustil sa lana. Miller svoj pokus vysielal na TikToku, takže smrť sledovalo množstvo ľudí naživo, informuje CNN.

Miller bol skúsený lezec, k horolezectvu ho priviedol otec a trénoval v horách Aljašky. Nedávno dokončil sólový výstup po náročnej trase Slovak Direct na Denali, najvyššej hore Severnej Ameriky. Matka ho opisuje ako vášnivého horolezca, ktorý lezenie nikdy nerobil pre peniaze ani slávu.

⚠️ Upozornenie: Video obsahuje citlivé zábery nehody, ktoré sú vhodné len pre silné povahy.

El Capitan je 910-metrová ikonická stena známa extrémnou náročnosťou a slávou po dokumente „Free Solo“, v ktorom ju zdolal Alex Honnold bez lán.

6. októbra 2025 o 14:46 Čas čítania 0:41 Toto sú laureáti Nobelovej ceny za medicínu 2025. Prišli s prelomovým výskumom autoimunitných ochorení Toto sú laureáti Nobelovej ceny za medicínu 2025. Prišli s prelomovým výskumom autoimunitných ochorení
6. októbra 2025 o 13:26 Čas čítania 0:42 Ruské ropné tankery z tieňovej flotily ohrozujú Európu. Greenpeace vyzýva na ochranu Ruské ropné tankery z tieňovej flotily ohrozujú Európu. Greenpeace vyzýva na ochranu
6. októbra 2025 o 10:48 Čas čítania 0:43 Francúzsky premiér Lecornu rezignoval po mesiaci vo funkcii. Krajine hrozí patová situácia Francúzsky premiér Lecornu rezignoval po mesiaci vo funkcii. Krajine hrozí patová situácia
horolezec
Zdroj: x.com/ @Globupdate
Správy zo sveta
