Bol známy svojimi sólovými výstupmi na náročných trasách po celom svete.
Iba 23-ročný americký horolezec Balin Miller tragicky zahynul pri lezení ikonickej steny El Capitan v Yosemitskom národnom parku v Kalifornii. Počas zlaňovania trasy „Sea of Dreams“ zrejme zakopol a pustil sa lana. Miller svoj pokus vysielal na TikToku, takže smrť sledovalo množstvo ľudí naživo, informuje CNN.
Miller bol skúsený lezec, k horolezectvu ho priviedol otec a trénoval v horách Aljašky. Nedávno dokončil sólový výstup po náročnej trase Slovak Direct na Denali, najvyššej hore Severnej Ameriky. Matka ho opisuje ako vášnivého horolezca, ktorý lezenie nikdy nerobil pre peniaze ani slávu.
El Capitan je 910-metrová ikonická stena známa extrémnou náročnosťou a slávou po dokumente „Free Solo“, v ktorom ju zdolal Alex Honnold bez lán.