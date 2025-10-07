Traja študenti zomreli počas tragickej nehody v Kalifornii. Vozidlo Tesla Cybertruck po náraze do steny začalo horieť a dvoch z nich uväznilo.
Podľa žaloby rodín dvere vozidla po zrážke prestali fungovať a študenti nemohli uniknúť z auta. Nehoda sa stala 27. novembra v oblasti San Francisco Bay. V aute cestovali štyria študenti – po náraze do steny a stromu sa však auto vznietilo a uväznilo dvoch pasažierov na zadných sedadlách. Tretí zomrel pri nehode okamžite. Jediným preživším je štvrtý študent, ktorému sa podarilo dostať von vďaka okoloidúcemu, ktorý rozbil čelné sklo.
Podľa informácií The New York Times podali rodiny Krysty Tsukahary a Jacka Nelsona žalobu proti spoločnosti Tesla. Tvrdia, že systém elektronického otvárania dverí, napojený na batériu, po náraze zlyhal. Manuálne uvoľnenie podľa nich nebolo v dymu a panike možné použiť.
Tesla sa k prípadu zatiaľ verejne nevyjadrila. Rodiny požadujú vysoké odškodné a upozorňujú, že bezpečnostný systém Cybertrucku mohol zásadne prispieť k úmrtiu ich blízkych. Vyšetrovanie pokračuje a čaká sa na výsledky technickej expertízy dverného mechanizmu.