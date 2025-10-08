Kategórie
dnes 8. októbra 2025 o 14:03
Čas čítania 1:18

Pavol Gašpar po nehode volal krajskému policajnému riaditeľovi, tvrdí SaS. Ten sa vraj na mieste objavil v civile

Kategória:
Slovensko
Pavol Gašpar po nehode volal krajskému policajnému riaditeľovi, tvrdí SaS. Ten sa vraj na mieste objavil v civile
Zdroj: Polícia SR - Nitriansky kraj

Na miesto vraj prišiel policajný funkcionár.

  • Strana SaS tvrdí, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar telefonoval po svojej dopravnej nehode koncom augusta riaditeľovi Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Branislavovi Hajnovičovi. Ten údajne na miesto nehody prišiel v civile.
  • Hajnovič dostal prvú policajnú funkciu v roku 2015, keď bol policajným prezidentom otec Pavla Gašpara, dnes koaličný poslanec NR SR, Tibor Gašpar. Potom z polície na vlastnú žiadosť po voľbách v roku 2020 odišiel.
  • Hajnovič sa podľa Martiny Bajo Holečkovej do zboru vrátil v januári tohto roku a získal funkciu nitrianskeho krajského šéfa.

Citáty: „Pán Hajnovič, ako krajský riaditeľ Policajného zboru, sa objavil na mieste činu v civilnom oblečení. Následne nešiel za policajtmi, ale išiel za Pavlom Gašparom. Je viac ako podozrivé, ak sa na mieste dopravnej nehody, ktorú majú riešiť štandardne dopravní policajti, zjaví krajský šéf polície, obzvlášť ak sa táto nehoda týka verejne činnej osoby, politicky angažovanej osoby, a takou Pavol Gašpar je,“ uviedla Bajo Holečková.

8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu

„Koľko miest dopravných nehôd navštívil, odkedy sa stal riaditeľom polície? Bežne chodí k dopravným nehodám? Čo robil na tomto mieste? Aký má pán Hajnovič vzťah s Pavlom Gašparom a Tiborom Gašparom? Na tieto otázky by som sa nemala pýtať ja, ale policajná prezidentka a mala by určite vyvodiť aj nejakú zodpovednosť. Lebo nie je normálne, aby krajský riaditeľ polície bol pri vyšetrovaní dopravnej nehody vysoko exponovanej osoby verejného činiteľa,“ myslí si poslankyňa.

Širší kontext: Poslankyňa NR SR Mária Kolíková (SaS) dodala, že Gašpar by nemal byť šéfom SIS. Pripomenula, že službu začal viesť „obchádzaním právomoci prezidentky Čaputovej“. Ako dodala, spojené sú s ním i viaceré podozrenia. „To vlastne vyvoláva pochybnosti o tom, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby je osoba, ktorá je vydierateľná, lebo sú tu nejasnosti,“ myslí si.

Gašpar bol účastníkom dopravnej nehody v Nitre na Dobšinského ulici, kde došlo k zrážke dvoch osobných motorových vozidiel. Pri nehode utrpela maloletá osoba ľahké zranenie. Polícia oboch účastníkov nehody podrobila dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, v oboch prípadoch bol výsledok negatívny. Nehodou sa polícia zaoberá. 

30. augusta 2025 o 11:14 Čas čítania 0:27 AKTUÁLNE: Riaditeľ Slovenskej informačnej služby Pavol Gašpar mal dopravnú nehodu
23. septembra 2025 o 8:21 Čas čítania 0:55 Diplomovka šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiát. Dve tretiny práce odpísal a celé citácie prevzal bez zdrojov
31. augusta 2025 o 18:13 Čas čítania 0:35 Gašpar objasňuje vlastníctvo havarovaného auta. Tvrdí, že ho mal registrované na firmu, kde pôsobil
Grohling
Zdroj: TASR - Jaroslav Novák
Polícia SR Sloboda a solidarita Slovenská informačná služba (SIS) Správy z domova
