Vodič ju mal zaviezť do centra Bratislavy, namiesto toho však mieril k rakúskym hraniciam.
Andrea tvrdí, že si objednala taxík spoločnosti Bolt z mestskej časti Bory v Bratislave na Račianske mýto. Taxikár hovoriaci rusky však mieril namiesto centra mesta k rakúskym hraniciam.
Napriek tomu, že sa mu žena snažila vysvetliť, že niekoľkokrát po sebe zle odbočil, vodič ignoroval navigáciu a zrýchlil. Taxikár nerozumel po slovensky a Andrea s pocitom, že ide o únos, v panike vyskočila za jazdy z auta, informuje Denník N.
Spoločnosť Bolt tvrdí, že šofér mal počas cesty problémy s GPS signálom. Andrea si však stojí za tým, že navigácia celý čas ukazovala správnu cestu. Keď vraj vodič zastavil v odstavenom pruhu bez výstražných svetiel, zbystrila svoju pozornosť, keďže dovtedy nesprávnemu odbočovaniu nevenovala väčšiu pozornosť.
Bola tma a bála sa, že v odstavenom pruhu do nich niekto nabúra. Šoféra poprosila o zapnutie výstražných svetiel, ten ju však ignoroval a začal si s niekým písať v ruskom jazyku. Vtedy sa začala obávať, že ide o únos.
Pokúšala sa komunikovať so stránkou Bolt, použila viackrát slovné spojenie "pomôžte mi", odpovedal jej však len chatbot. Podľa spoločnosti zákazníčka nepoužila správne slová, pri ktorých by zbystrili pozornosť.
Keď sa už nachádzali na pohraničnom území v lesoch, začala mať skutočne strach, keďže by ju v tomto prostredí mohli uniesť bez povšimnutia colníkov. Andrea zavolala na tiesňovú linku a hneď potom sa šofér otočil smerom späť do Bratislavy. Keď pribrzdil, Andrea využila príležitosť a z auta vyskočila. Šofér údajne zrýchlil a odišiel smerom na diaľnicu.
Na polícii jej vraj nepomohli
Operátorka na tiesňovej linke sa jej po vyskočení spýtala, či je ešte nutné za ňou posielať hliadku, keďže sa jej podarilo vyskočiť a nič sa jej pritom nestalo. Nespokojná zákazníčka sa pokúšala vypovedať na polícii, na prvej stanici ju však poslali do inej, kde ju vraj po naliehaní vypočuli, no policajti vodiča obhajovali, že sa stratil a keďže sa jej nič nestalo, nemajú čo vyšetrovať. Nakoniec ju poslali na ďalšiu policajnú stanicu.
Tam jej však mali povedať, že z ich pohľadu sa nič nestalo a na slobode obmedzená nebola, keďže dvere auta neboli zamknuté. Polícia sa údajne prípadom začala zaoberať až dva týždne po incidente, keď sa situáciou začal zaoberať Denník N.
Hovorca firmy Bolt Jan Huk je údajne pripravený na spoluprácu s políciou, no na otázku, či u nich pracuje šofér, ktorý viezol Andreu, neodpovedal. Redakcia Refresheru kontaktovala hovorcu bratislavskej krajskej polície s otázkami ohľadom prípadu a postupu polície. Kontaktovali sme Policajný zbor v Bratislave a ten nám poskytol nasledovné stanovisko: Okolnosťami Vami uvedeného prípadu sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V. Preverením postupu policajtov v súvislosti s Vami poskytnutými informáciami sa zaoberá Odbor kontroly Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave.