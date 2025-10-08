Kategórie
dnes 8. októbra 2025 o 17:14
Čas čítania 1:04

Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií

Kategória:
Slovensko
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci.

  • Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal nový zákon o adresnej energopomoci, ktorý schválilo plénum Národnej rady SR v rámci 39. schôdze.
  • Slovenské domácnosti tak od budúceho roka dostanú adresnú pomoc pri kompenzácii nákladov na energie, pričom do konca tohto roka sa ukončí doterajšia plošná kompenzácia. Informovala o tom kancelária prezidenta.
  • Podľa novej legislatívy budú mať nárok na túto pomoc tie domácnosti, ktoré budú mať príjem nižší, než aký stanoví vláda.
  • Energopomoc pre obyvateľov bude poskytovaná určením ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike, ako aj prostredníctvom určenia podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok.
Širší kontext: Zákon upravuje podmienky na vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, ako aj práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.

Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády. O tom, kto má na ňu nárok a v akej forme, bude domácnosti informovať Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, keď vzniklo alebo malo vzniknúť právo na túto pomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet jej hodnoty.

Nariadením vlády bude stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti, či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti.

MH získa údaje o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci z nového registra odberných miest. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú bez zbytočného odkladu.

Pellegrini
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák
