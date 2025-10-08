Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.
Sociálna poisťovňa 6. októbra 2025 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádza sa v ňom 118 211 fyzických a právnických osôb, ktoré mali splatnosť dlhu do 29. septembra a neuhradili ho do 2. októbra.
Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.
Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 9. októbra, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 42. týždni, neobjavia.
Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ho predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách – napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO.
Nový zoznam dlžníkov:
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|131 279 603,07 €
|Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice
|85 845 220,50 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|58 870 137,72 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica
|49 563 386,78 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
|39 384 730,33 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|36 705 706,77 €
|Národný ústav detských chorôb
|34 644 330,60 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|34 623 999,56 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|34 407 508,56 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|28 927 947,48 €