Barbora Fábryová
dnes 8. októbra 2025 o 7:59
Čas čítania 1:02

Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty

Slovensko
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Zdroj: TASR/Martin Baumann

Sociálna poisťovňa zverejnila nový zoznam dlžníkov, ktorý obsahuje viac ako 118-tisíc záznamov.

Sociálna poisťovňa 6. októbra 2025 zverejnila nový zoznam dlžníkov. Nachádza sa v ňom 118 211 fyzických a právnických osôb, ktoré mali splatnosť dlhu do 29. septembra a neuhradili ho do 2. októbra.

Do zoznamu poisťovňa zaradila osoby s dlhom od 5 eur, zamestnávateľov, ktorí neodovzdali výkaz poistného a príspevkov, aj zahraničné SZČO, ktoré neoznámili výšku príjmov a výdavkov alebo zmeny v poistení.

Oproti predchádzajúcemu zoznamu poisťovňa vyradila tých, ktorí svoje dlhy zaplatili, doplnili chýbajúce údaje alebo upozornili pobočku na nezrovnalosti. Aktualizáciu databáz robí priebežne a klientom, ktorí sa v zozname ocitli omylom, sa ospravedlňuje. Dlžníci, ktorí svoje záväzky alebo povinnosti splnia do 9. októbra, sa už v ďalšom zozname, zverejnenom v 42. týždni, neobjavia.

Zoznam zatiaľ neobsahuje penále. Poisťovňa ho predpisuje samostatne vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zamestnávatelia, ktorí nepredložili výkaz poistného, musia o zaradení do zoznamu informovať svojich zamestnancov do 14 dní. Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam štyrikrát mesačne a upozorňuje, že odvádzateľ poistného sa môže objaviť vo viacerých kategóriách – napríklad ako zamestnávateľ aj ako SZČO.

Nový zoznam dlžníkov:

Univerzitná nemocnica Bratislava 131 279 603,07 €
Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 85 845 220,50 €
Univerzitná nemocnica Martin 58 870 137,72 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica 49 563 386,78 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov 39 384 730,33 €
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN 36 705 706,77 €
Národný ústav detských chorôb 34 644 330,60 €
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 34 623 999,56 €
Fakultná nemocnica Trnava 34 407 508,56 €
Fakultná nemocnica Nitra 28 927 947,48 €
3. októbra 2025 o 8:19 Čas čítania 3:19 Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata? Pracovný trh 2025: Ktoré pozície sú najžiadanejšie a pri ktorých ti pípne na účte najväčšia výplata?
2. októbra 2025 o 9:37 Čas čítania 2:34 Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia Stovky lekárov napriek zákazu ordinujú ďalej. Európsky varovný systém nefunguje, Slovensko neposiela hlásenia
6. októbra 2025 o 6:30 Čas čítania 4:17 VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť? VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
Sociálna poisťovňa
Zdroj: Sociálna poisťovňa
