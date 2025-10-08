Kategórie
Barbora Fábryová
dnes 8. októbra 2025 o 10:42
Čas čítania 0:40

PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf)

Kategória:
Slovensko
PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf)
Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Progresívne Slovensko predbehlo Smer o takmer 7 %.

Ak by sa voľby konali v októbri, zvíťazilo by Progresívne Slovensko so ziskom 24,8 % hlasov. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so 17,9 %, tretia by bola Republika (11,8 %). Hnutie Hlas by získalo 8,3 %, za ním by nasledovalo hnutie Slovensko (6,4 %), SaS (5,9 %) a KDH (5,4 %). Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati s 5,2 %.

Vo voľbách by však neuspela Aliancia (4,4 %), Sme rodina (3,2 %) a do parlamentu by sa nedostala ani koaličná SNS, ktorá by získala 2 %, vyplýva z prieskumu agentúry NMS, ktorý prebiehal online na vzorke 1 002 respondentov od 1. do 5. októbra 2025.

Podľa prepočtu na mandáty by Smer (31 mandátov) a Hlas (15 mandátov) mali spolu len 46 poslancov. Ani s podporou Republiky (21 mandátov) by koalícia nezískala väčšinu a tieto tri strany by spolu obsadili 67 kresiel.

Opozičné strany PS, SaS, KDH a Demokrati by naopak získali 72 mandátov. K väčšine by tak potrebovali aj Igora Matoviča (11 mandátov), čo by im umožnilo zostaviť vládu s väčšinou až 83 poslancov.

Súvisiace témy:
Prieskum verejnej mienky Správy z domova
Náhľadový obrázok: TASR/Pavel Neubauer
Domov
