Domov
TASR
dnes 8. októbra 2025 o 14:52
Čas čítania 1:01

AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balíček. Slovákov čakajú veľké zmeny

Kategória:
Slovensko
AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balíček. Slovákov čakajú veľké zmeny
Zdroj: FB/Robert Fico

Rozhodol sa tak po rozhovore s Ficom a Kamenickým.

Prezident SR Peter Pellegrini sa rozhodol podpísať balík konsolidačných opatrení na budúci rok. Informovala o tom v stredu po „konštruktívnom rozhovore“ hlavy štátu s predsedom vlády Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým Kancelária prezidenta SR.

Robert Fico Robert Fico Robert Fico Pellegrini
Zobraziť galériu
(5)

„Konsolidačný balíček je výzvou pre vládu a celú spoločnosť, ako prekonať zložité a ťažké obdobie spojené s ozdravením verejných financií. Dlh, ktorý vytvorili predchádzajúce vlády, nebude ľahké dostať pod kontrolu a vyžiada si veľa úsilia. Vrátiť Slovensko na zdravú ekonomickú cestu nebude ľahké a v mnohých prípadoch aj bolestivé. Verím, že vláda nerezignuje na svoj sociálny program a bude ho naďalej aj napĺňať,“ uviedol Pellegrini.

8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu

„Dnes sme spolu s pánom prezidentom Petrom Pellegrinim za účasti ministra financií Ladislava Kamenického a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára prerokovali vážne otázky súvisiace s konsolidáciou verejných financií a aktuálnymi zahranično-politickými témami. Okrem iného som pána prezidenta informoval, že vláda SR je v piatok pripravená schváliť návrh štátneho rozpočtu na rok 2026 a predložiť ho na rokovanie parlamentu,“ konštatoval po stretnutí Fico s tým, že oceňuje konštruktívne vzťahy medzi najvyššími ústavnými činiteľmi založené na vzájomnom rešpekte.

Balík konsolidačných opatrení na budúci rok poslanci Národnej rady SR schválili pred dvomi týždňami. O návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s konsolidáciou verejných financií, rokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Balíček nerieši šetrenie ministerstiev a úradov, ale iba zmeny, ktoré sa dotýkajú občanov, firiem a samospráv. Predložené zmeny by mali podľa odhadu ministerstva financií priniesť v nasledujúcich troch rokoch postupne 1,44 miliardy eur, 1,59 miliardy eur a 1,72 miliardy eur.

25. septembra 2025 o 12:43 Čas čítania 1:32 Podľa odhadov by malo prísť o prácu až 30-tisíc Slovákov. Konsolidácia verejných financií spomaľuje slovenskú ekonomiku
1. októbra 2025 o 16:30 Čas čítania 3:43 PREHĽAD: Toto sa od roku 2026 zmení živnostníkom. Za čo budeš musieť platiť a ušetríš na zmenách v transakčnej dani?
24. septembra 2025 o 21:18 Čas čítania 1:51 ZHRNUTIE: Konsolidácia otvorí obchody cez niektoré sviatky a zruší viaceré dni pracovného pokoja
Robert Fico
Zdroj: FB/Robert Fico
Správy z domova
Náhľadový obrázok: FB/Robert Fico
Domov
Zdieľať
Diskusia