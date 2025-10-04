Kategórie
Domov
TASR
dnes 4. októbra 2025 o 10:54
Čas čítania 0:42

Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu

Kategória:
Slovensko
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Zdroj: ijeab/freepik/na voľné použitie

Od 5. októbra 2025 budú banky pri prevodoch v eurách overovať, či zadaný IBAN patrí skutočnému príjemcovi, čo má zvýšiť bezpečnosť platieb a ušetriť milióny eur.

Od 5. októbra 2025 môžu klienti pri odosielaní platieb v eurách bankovým prevodom overiť, či zadaný IBAN patrí správnej osobe alebo spoločnosti. Banka príjemcu porovná meno alebo názov príjemcu zadaný odosielateľom s údajmi vo svojej databáze a potvrdí, či sa zhodujú. Táto kontrola zvyšuje istotu, že peniaze budú zaslané správnemu adresátovi. 

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu musia banky zaviesť službu overovania príjemcu s cieľom zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť platieb. Overenie sa bude týkať SEPA štandardných aj SEPA okamžitých platieb.

Aby bolo možné službu využiť, klient pri platbe uvedie meno a priezvisko príjemcu v prípade fyzickej osoby alebo názov firmy v prípade právnickej osoby. Banka príjemcu následne okamžite preverí, či meno zodpovedá zadanému IBAN-u, a výsledok zobrazí odosielateľovi ešte pred potvrdením transakcie. Novinka bude dostupná pre fyzické osoby, podnikateľov aj firmy bez toho, aby spomalila spracovanie platby.

Európska únia očakáva, že tento systém ročne ušetrí milióny eur, ktoré doteraz mizli kvôli chybným údajom pri zadávaní platieb. Zavedenie kontroly má zároveň posilniť dôveru ľudí v bezhotovostné platby naprieč celou eurozónou.

Prečítaj si aj tieto články:

4. októbra 2025 o 8:32 Čas čítania 1:01 NAŽIVO: V Česku vrcholia parlamentné voľby. Sleduj s nami aktuálne dianie NAŽIVO: V Česku vrcholia parlamentné voľby. Sleduj s nami aktuálne dianie
4. októbra 2025 o 6:43 Čas čítania 0:50 Dôchodcovia budú pri preberaní dôchodku podpisovať poštový poukaz. Zmena sa dotkne každého tretieho seniora Dôchodcovia budú pri preberaní dôchodku podpisovať poštový poukaz. Zmena sa dotkne každého tretieho seniora
3. októbra 2025 o 18:40 Čas čítania 0:30 MAPA: Tu všade na Slovensku videli medveďa. Na niektorých miestach aj útočil MAPA: Tu všade na Slovensku videli medveďa. Na niektorých miestach aj útočil
mobil, platba, karta, placení
Zdroj: Freepik/@freepik/na voľné použitie
Náhľadový obrázok: ijeab/freepik/na voľné použitie
