Na Slovensku sa objaví prvý sneh aj mimo hôr.
Po sérii chladných dní prichádza na Slovensko ďalšia vlna ochladenia, ktorá prinesie aj prvé výraznejšie sneženie. Meteorologické modely naznačujú, že už začiatkom budúceho týždňa sa chladný vzduch z Pobaltia presunie nad naše územie a zrazí teploty natoľko, že sa sneh objaví aj mimo horských oblastí, informuje iMeteo.
Hranica sneženia sa postupne zníži približne na 700 metrov nad morom. Snehové vločky sa teda môžu objaviť vo viacerých vyššie položených obciach, nielen v Tatrách či na severe krajiny. Očakáva sa, že zrážky prinesú najmä dážď so snehom a prechodne aj súvislú snehovú pokrývku, predovšetkým v oblastiach stredného Slovenska a na severe.
Denné teploty sa počas sneženia udržia väčšinou medzi 5 a 10 °C, v chladnejších kotlinách môžu zostať len okolo 3 až 5 °C. V noci teploty klesnú k nule, pri vyjasnení aj na −5 °C. Druhá októbrová dekáda tak začne citeľne chladnejšie a Slovensko čaká prvý náznak zimy.