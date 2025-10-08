Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
TASR
dnes 8. októbra 2025 o 14:59
Čas čítania 1:02

Huliakova strana dostala pokutu. Porušila zákon, zaplatí stovky eur

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Huliakova strana dostala pokutu. Porušila zákon, zaplatí stovky eur
Zdroj: TASR - Martin Baumann

Strana vidieka dostala od komisie pokutu 400 eur.

  • Strana vidieka, ktorej predsedá minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak, dostala od Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán pokutu 400 eur.
  • Komisia jej ju uložila za niekoľko porušení zákona. Pokuty dostali aj ďalšie mimoparlamentné strany. 
  • Komisia rozhodla, že Strana vidieka v lehote neodstránila nedostatky zo svojej výročnej správy. V nej boli identifikačné údaje darcov strany neúplné.
  • Zoznam členov výkonného orgánu strany zároveň neobsahoval náležitosti podľa zákona. Chýbali pri nich poradové čísla a pri niektorých aj čísla občianskych preukazov.

Širší kontext: Pokutu vo výške 2000 eur komisia udelila aj mimoparlamentnej strane Domov národná strana. V uznesení komisia spomína napríklad rozpor vo výške prijatých darov či nedostatočne vysvetlené odpísanie záväzkov za viac ako 338 000 eur.

Komisia sa zaoberala aj konaním voči hnutiu Vlastenecký blok. Udelila mu pokutu vo výške 200 eur za neodstránenie viacerých nedostatkov v zákonnej lehote vo výročnej správe za rok 2024. Pokutu v rovnakej výške za neodstránenie nedostatkov dostala aj strana Volt Slovensko. Obe strany nedostatky podľa komisie už odstránili, no urobili tak po lehote.

8. októbra 2025 o 14:16 Čas čítania 4:28 Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu

Pokutu 5 000 eur dostala strana Jednota Slovanov. Komisia jej vyčíta, že na svojom webe nemala zverejnený zoznam osôb, ktoré na fungovanie strany prispeli vyššou sumou, ako je dvojnásobok minimálnej mesačnej mzdy. Strana na webe zároveň nezverejnila ani oznámenie, že takéto dary neprijala. Rovnaký problém komisia eviduje aj za rok 2023.

Štátna volebná komisia okrem toho v uznesení konštatuje, že kontrolu výročnej správy strany Hlas-SD za rok 2024 považuje za uzavretú. Podnet, ktorým sa na utorkovom rokovaní zaoberala, podľa nej nepriniesol nové skutočnosti.

Prečítaj si aj tieto články:

8. októbra 2025 o 10:42 Čas čítania 0:40 PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf) PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf)
8. októbra 2025 o 13:42 Čas čítania 0:51 Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
8. októbra 2025 o 11:25 Čas čítania 0:32 Žilinka už podal žalobu. Šutaj Eštok tají, kto cestoval v čase futbalu vládnym špeciálom do Nemecka Žilinka už podal žalobu. Šutaj Eštok tají, kto cestoval v čase futbalu vládnym špeciálom do Nemecka
huliak
Zdroj: TASR/Martin Baumann
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Rudolf Huliak Správy z domova
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: TASR - Martin Baumann
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
včera o 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
dnes o 07:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balíček. Slovákov čakajú veľké zmeny
AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balíček. Slovákov čakajú veľké zmeny
dnes o 13:42
Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
dnes o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
včera o 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
dnes o 07:59
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
dnes o 10:42
PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf)
PRIESKUM: PS má poriadny náskok. Bez Matoviča by však koalíciu nezložilo (+ graf)
včera o 11:19
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
4. 10. 2025 10:54
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
Banky spúšťajú super novinku: Už nepošleš peniaze na zlý účet, pred platbou si overíš meno príjemcu
dnes o 09:29
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
Slovensko zasiahne prudká zmena počasia. Snežiť bude aj v nižšie položených oblastiach
včera o 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
3. 10. 2025 14:29
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
Od januára sa zvyšujú dávky pre rodičov. Niektorí si prilepšia o stovky eur mesačne
2. 10. 2025 7:53
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
Známy predajca elektrospotrebičov zatvára predajne a rapídne znižuje počet zamestnancov. Firma dlhuje státisíce eur
2. 10. 2025 13:13
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Títo lekári sú slovenská medicínska elita. Patrí medzi nich aj tvoj?
Lifestyle news
Maďarský kňaz jazdiaci na skateboarde valcuje internet. Jeho príbeh je starý viac ako 15 rokov pred minútou
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí pred 55 minútami
KPop Demon Hunters ovládli internet. Soundtrack k netflixovému hitu získal platinovú platňu pred hodinou
VIDEO: Zaklínač sa vracia. Netflix zverejnil trailer na štvrtú sériu s novým predstaviteľom Geralta pred 3 hodinami
Rasťo z Ruže pre nevestu podpísal zmluvu s Fight Night Challenge. V ringu ho uvidíme už v decembri pred 3 hodinami
Dolly Parton má zdravotné problémy. Jej sestra prosí fanúšikov, aby na ňu mysleli a modlili sa dnes o 13:21
Nová letecká linka spojí Slovensko s Baltským morom. Z Popradu do Gdansku sa dostaneš už tieto Vianoce dnes o 12:38
Pil C opäť avizuje vstup do politiky. Jeho kandidatúry sa vraj môžeme dočkať už aj v najbližších parlamentných voľbách dnes o 11:18
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia dnes o 10:18
Slovensko Všetko
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
pred hodinou
Slovenské domácnosti čaká nová forma pomoci s energiami. Pellegrini potvrdil koniec plošných kompenzácií
Prezident SR podpísal nový zákon o adresnej energopomoci.
AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balíček. Slovákov čakajú veľké zmeny
pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Prezident Peter Pellegrini podpísal konsolidačný balíček. Slovákov čakajú veľké zmeny
Pavol Gašpar po nehode volal krajskému policajnému riaditeľovi, tvrdí SaS. Ten sa vraj na mieste objavil v civile
dnes o 14:03
Pavol Gašpar po nehode volal krajskému policajnému riaditeľovi, tvrdí SaS. Ten sa vraj na mieste objavil v civile
Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
dnes o 13:42
Štát ponúka viac peňazí: Pre týchto rodičov to od januára znamená stovky eur navyše do peňaženky
Ministerstvo financií predstavilo nový rozpočet. Deficit má klesnúť z 5 % na 4,1 % HDP
dnes o 13:18
Ministerstvo financií predstavilo nový rozpočet. Deficit má klesnúť z 5 % na 4,1 % HDP
Jaguar Land Rover po kyberútoku opäť spúšťa výrobu. Kyberútok z augusta ochromil závod na viac ako mesiac
dnes o 12:28
Jaguar Land Rover po kyberútoku opäť spúšťa výrobu. Kyberútok z augusta ochromil závod na viac ako mesiac
Ekonomika Všetko
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
včera o 13:43
Kúrenie bude výrazne drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých okrem jednej skupiny domácností
13. 8. 2025 14:03
Od roku 2026 sa zvyšujú minimálne dôchodky. Pozri si, koľko dostaneš podľa odpracovaných rokov
pred 3 hodinami
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Zahraničie Všetko
EÚ chce chrániť LGBT+ osoby. Bude sa súdiť s členskými štátmi, ktoré porušujú základné práva ľudí
pred 25 minútami
EÚ chce chrániť LGBT+ osoby. Bude sa súdiť s členskými štátmi, ktoré porušujú základné práva ľudí
včera o 10:07
Cybertrucku po náraze zlyhalo otváranie dverí, uväznení študenti zomreli. Rodičia teraz žalujú Teslu
pred 2 dňami
Mladý horolezec spadol pri zlaňovaní hory v Kalifornii. Jeho smrť sledovali tisíce ľudí naživo na TikToku
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
6. 8. 2023 16:30
Strávili sme deň v ženskej väznici. Odsúdené nám ukázali cely, dozvedeli sme sa o bitkách a povedali nám, za čo sedia

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
dnes o 14:16
Novinky v škôlkach zmenia plány rodičov: 15 otázok a odpovedí, ktoré ti objasnia kroky štátu
Prinášame ti zoznam 15 užitočných otázok a odpovedí, ktoré ti pomôžu orientovať sa v zmenách.
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
dnes o 13:00
Platená nenávisť: Útoky na novinárov najviac sponzorovali politici na Slovensku a v Maďarsku, platformy nezakročili
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
včera o 11:19
Slovenka tvrdí, že ju vodič Boltu chcel uniesť do Rakúska. Z taxíka vyskočila za jazdy
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
včera o 06:30
PREHĽAD: Kompletný sprievodca zľavami a tipmi. Takto ako študent ušetríš stovky eur ročne
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
pred 2 dňami
VYSVETĽUJEME: Ako si študenti na Slovensku môžu nájsť prácu? Kedy sa im oplatí zostať na dohode a kedy založiť živnosť?
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia