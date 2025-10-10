Venovať sa má Vojenskej hudbe Ozbrojených síl SR
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po piatkovom rokovaní vlády potvrdil, že hudobník Oskar Rózsa je jeho poradcom. Má podľa neho štandardný poradcovský plat. Rózsa by sa mal podľa jeho slov venovať Vojenskej hudbe Ozbrojených síl SR.
„V tejto veci chcem, aby so mnou spolupracoval pri prebudovávaní, modernizácii. Tak ako aj zbraňové systémy, aj táto časť je dôležitá,“ myslí si minister. Kaliňák v súvislosti s Rózsovým verejným vystupovaním vyhlásil, že je načase, aby mu vysvetlil, že je už reprezentantom ministerstva obrany. „Určite s ním budem na túto tému diskutovať,“ avizoval.
