Po narušeniach vzdušného priestoru zo strany Ruska Slovensko s EÚ diskutuje o budovaní viacvrstvovej protidronovej ochrany.
- Slovensko začalo budovať svoju protivzdušnú ochranu hlavným dáždnikom v podobe šiestich batérií systému Barak MX.
- Využívanie takýchto veľkých systémov na lacné drony však podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka nie je v pomere k vynaloženým prostriedkom efektívne.
- Uviedol to v piatok po videokonferencii s ministrami viacerých členských štátov Európskej únie a predstaviteľmi Európskej komisie.
Citát: „Každá krajina sa snaží nájsť najvhodnejšie riešenie protidronovej ochrany a dnešné rokovanie bolo predovšetkým o tom, ako využiť európske zdroje na financovanie takejto viacvrstvovej protidronovej ochrany,“ poznamenal Kaliňák. Podľa neho ide len o úvodné diskusie o projekte. „Bude sa o ňom ďalej debatovať a hľadať možnosti, aby aj Európska únia mohla v rámci solidarity prispieť na takéto zariadenie,“ dodal slovenský minister.
Širší kontext: Diskusie o protidronovej ochrane na východnom krídle Severoatlantickej aliancie (NATO) sa zintenzívnili po tom, ako ruské stíhačky a drony v uplynulých týždňoch narušili vzdušný priestor viacerých európskych členov NATO vrátane Estónska či Poľska.
Na piatkovom rokovaní sa zúčastnili aj predstavitelia Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Maďarska a Ukrajiny. Prítomná bola i šéfka únijnej diplomacie Kaja Kallasová a zástupca NATO.
Eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius po rokovaní vyhlásil, že krajiny na východnej hranici Európskej únie považujú vybudovanie takzvaného „múru proti dronom“ na ochranu pred ruskými vniknutiami do svojho vzdušného priestoru za naliehavú potrebu. Členské štáty by teraz mali spolupracovať s národnými odborníkmi na vypracovaní detailných technických plánov.
Iniciatíva by mala byť predmetom diskusií aj počas nadchádzajúceho neformálneho zasadnutia lídrov EÚ v dánskej Kodani a samitu Európskej rady v belgickom Bruseli v októbri.
