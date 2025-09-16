Kaliňák tvrdil, že vilu nepriznal, pretože chcel chrániť súkromie rodiny.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) má zaplatiť pokutu vo výške trojnásobku mesačného platu v súvislosti s neuvedením vlastníctva vily jeho manželky v Chorvátsku v majetkových priznaniach. Rozhodli o tom členovia Výboru Národnej rady (NR) SR pre nezlučiteľnosť funkcií na utorkovom zasadnutí.
Potvrdil to po rokovaní výboru Kaliňákov právny zástupca David Lindtner. Výbor zároveň neudelil pokutu šéfke výboru Veronike Remišovej (Slovensko, Za ľudí, KÚ). Konaniu čelila za to, že v súvislosti s vilou mala prezradiť o Kaliňákovi neverejné informácie.
Keďže minister neuviedol v majetkových priznaniach v uplynulých rokoch vlastníctvo manželkinej vily v Chorvátsku, mal porušiť ústavný zákon. Kaliňák tvrdil, že vilu nepriznal, pretože chcel chrániť súkromie rodiny.
Hovoril tiež, že jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu nehnuteľnosti a jeho rodina si ju mohla dovoliť vzhľadom na jeho dlhoročnú podnikateľskú činnosť. Ešte v júni avizoval, že prípadnú pokutu zaplatí, no chce, aby sa vecou zaoberal Ústavný súd (ÚS) SR. Na utorkové zasadnutie výboru minister neprišiel.
Výbor riešil aj podanie voči Remišovej, ktorá mala podľa Kaliňáka porušiť zákon, keď mala prezradiť o ňom neverejné informácie v súvislosti s vilou v Chorvátsku a využiť ich na politický prospech. Poslankyňa opakovane hovorila, že nikdy žiadne informácie o majetkových pomeroch rodinných príslušníkov nevynášala a Kaliňák sa k vlastníctvu priznal verejne sám. Remišovej hrozila pokuta vo výške 12 platov. Návrh na udelenie pokuty však nezískal dostatok hlasov.
