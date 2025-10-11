Pre opravu diaľnice obmedzia od soboty dopravu medzi Ilavou a Belušou.
- Polícia upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru na diaľnici D1 na úseku Ilava - Beluša z dôvodu začiatku realizácie opravy vozovky.
- Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
- Práce budú prebiehať od soboty 11. októbra od 8.00 h do 24. októbra do 14.00 h v úseku 154,500 až 156,600 kilometra v smere jazdy na Žilinu.
Citát: „Žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenie pozornosti v okolí a sledovanie situácie v cestnej premávke,“ doplnila Klenková.
Širší kontext: Oprava vozovky bude pozostávať z odfrézovania asfaltových vrstiev pôvodnej vozovky a následného položenia nových asfaltových vrstiev. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu diaľnice podľa postupu prác. V uvedenom termíne sa práce nebudú vykonávať od 14.00 h v piatok do soboty 8.00 h.
Prečítaj si aj tieto články:
10. októbra 2025 o 18:20 Čas čítania 2:15 VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
10. októbra 2025 o 16:58 Čas čítania 1:34 Daňová amnestia sa dostáva do praxe. Takto sa zbavíš sankcií a úrokov