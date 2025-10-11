Kategórie
TASR
dnes 11. októbra 2025 o 8:05
Čas čítania 0:31

Na dva týždne uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie

Kategória:
Slovensko
Na dva týždne uzavrú dôležitý diaľničný úsek. Vodiči sa musia pripraviť na obmedzenie
Zdroj: FB/Národná diaľničná spoločnosť

Pre opravu diaľnice obmedzia od soboty dopravu medzi Ilavou a Belušou.

  • Polícia upozorňuje vodičov na čiastočnú uzáveru na diaľnici D1 na úseku Ilava - Beluša z dôvodu začiatku realizácie opravy vozovky.
  • Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
  • Práce budú prebiehať od soboty 11. októbra od 8.00 h do 24. októbra do 14.00 h v úseku 154,500 až 156,600 kilometra v smere jazdy na Žilinu.

Citát: „Žiadame účastníkov cestnej premávky o rešpektovanie dočasného dopravného značenia, zvýšenie pozornosti v okolí a sledovanie situácie v cestnej premávke,“ doplnila Klenková.

Širší kontext: Oprava vozovky bude pozostávať z odfrézovania asfaltových vrstiev pôvodnej vozovky a následného položenia nových asfaltových vrstiev. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu diaľnice podľa postupu prác. V uvedenom termíne sa práce nebudú vykonávať od 14.00 h v piatok do soboty 8.00 h.

Súvisiace témy:
Diaľnice Dopravné správy Správy z domova
Náhľadový obrázok: FB/Národná diaľničná spoločnosť
