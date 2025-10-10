Sankcie a úroky budú odpustené v prípade, že dlžníci uhradia svoje dlhy.
Daňová amnestia pripravovaná vládou sa čoskoro dostane do praxe a dlžníkom umožní zbaviť sa sankcií a úrokov z omeškania, v prípade, že uhradia svoje dlhy. Finančná správa zverejnila konkrétny postup, ako sa dá tento inštitút využiť, informuje portál o Peniazoch.
Daňová amnestia predstavuje opatrenie, ktoré daňovým subjektom s evidovaným daňovým nedoplatkom k 30. septembru 2025 alebo tým, ktorí do tohto dátumu nepodali daňové priznanie, umožňuje vyhnúť sa sankciám, ako sú pokuty a úroky z omeškania.
„Podmienkou je, aby v náhradnej lehote od 1. januára do 30. júna 2026 daňový nedoplatok zaplatil alebo aby v tejto náhradnej lehote podal daňové priznanie či dodatočné daňové priznanie a sumu vyrubenú podaným daňovým priznaním zaplatil,“ upozorňuje finančná správa.
Tieto dátumy sú rozhodujúce pre daňovú amnestiu:
30. september 2025, ku ktorému má daňovník evidovaný daňový nedoplatok alebo mal k tomuto dátumu podať daňové priznanie,
1. október 2025 – účinnosť nariadenia vlády o daňovej amnestii,
1. január až 30. jún 2026, kedy je nevyhnutné zaplatenie daňových nedoplatkov/vyrubenej dane a podanie daňového priznania/dodatočného daňového priznania.
1. Zaplatenie daňového nedoplatku
Ak daňovník v období od 1. januára 2026 do 30. júna 2026 uhradí daňový nedoplatok, ktorý bol evidovaný na daňovom alebo colnom úrade k 30. septembru 2025, finančná správa neuloží pokutu ani nevymeria úrok z omeškania vzťahujúci sa k tejto dani.
2. Podanie a zaplatenie priznanej dane
Ak daňovník v období od 1. januára 2026 do 30. júna 2026 podá daňové priznanie, ktorého zákonná lehota na podanie uplynula do 30. septembra 2025, a zároveň priznanú daň v tomto termíne aj uhradí, finančná správa neuloží pokutu za oneskorené podanie priznania ani úrok z omeškania za oneskorenú platbu dane.
3. Podanie dodatočného daňového priznania
Ak daňovník v období od 1. januára 2026 do 30. júna 2026 podá dodatočné daňové priznanie k priznaniu, ktorého lehota na podanie uplynula do 30. septembra 2025, a zároveň v uvedenom období zaplatí vyrubený rozdiel (napr. zvýšenie dane, zníženie odpočtu alebo nároku), finančná správa neuloží pokutu za nesprávne alebo neúplné údaje v pôvodnom priznaní.
V prípade, že dlžník splní všetky vyššie uvedené podmienky mu štát musí odpustiť úroky z omeškania a pokuty, ktoré mu vznikli za oneskorenú úhradu dane, resp. za oneskorené podanie daňového priznania. „Upozorňujeme, že ak dlžník uhradí nedoplatok, podá daňové priznania/dodatočné daňové priznania pred 1. januárom 2026, amnestia sa na neho nevzťahuje a Finančná správa pokutu uloží a vyrubí aj úrok z omeškania,“ dodala ešte finančná správa.