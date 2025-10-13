Na mieste zasahujú hasiči z viacerých staníc a prebieha koordinácia záchranných prác.
Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Podľa doterajších zistení nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby. Na tlačovej konferencii to vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
Ide podľa neho o mimoriadnu dopravnú nehodu, ktorá zrejme nastala zlyhaním ľudského faktora. Jeden z rušňovodičov pravdepodobne nedal druhému prednosť. „Nechcem ešte v tejto chvíli špekulovať o príčinách, ale podľa prvotných informácií nejde o systémovú chybu, ale zlyhanie ľudského faktora. Ukazuje sa, že asi jeden z vodičov lokomotívy urobil chybu a nedal pravdepodobne prednosť, ale zatiaľ je to iba predbežná verzia,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že na miesto nehody smeruje on, minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) i minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo krátko po 10.00 h na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. V teréne sú hasiči, policajti i záchranári. „Na miesto sme vyslali dva záchranárske vrtuľníky a šesť pozemných ambulancií,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová.