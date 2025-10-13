Nehoda na Pereši v Košiciach: Autobus sa zrazil s dvoma autami

Vodičom sa odporúča zvýšiť opatrnosť a počítať so zdržaním.
Na Pereši, v smere do centra mesta, došlo k dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazili autobus a dve osobné vozidlá. Podľa predbežných informácií utrpeli zranenia tri osoby, informovala Polícia SR na sociálnej sieti.
Na mieste momentálne zasahujú policajné hliadky aj záchranári. Premávka je čiastočne obmedzená a v úseku sa tvoria kolóny. Vodičom sa odporúča zvýšiť opatrnosť a počítať so zdržaním.
