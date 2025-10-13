Kategórie
Natália Mišániová
dnes 13. októbra 2025 o 8:53
Čas čítania 0:15

Nehoda na Pereši v Košiciach: Autobus sa zrazil s dvoma autami

Kategória:
Slovensko
Nehoda na Pereši v Košiciach: Autobus sa zrazil s dvoma autami
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj

Vodičom sa odporúča zvýšiť opatrnosť a počítať so zdržaním.

Na Pereši, v smere do centra mesta, došlo k dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazili autobus a dve osobné vozidlá. Podľa predbežných informácií utrpeli zranenia tri osoby, informovala Polícia SR na sociálnej sieti.

Na mieste momentálne zasahujú policajné hliadky aj záchranári. Premávka je čiastočne obmedzená a v úseku sa tvoria kolóny. Vodičom sa odporúča zvýšiť opatrnosť a počítať so zdržaním.

nehoda, Košice
Zdroj: Polícia SR - Košický kraj
Súvisiace témy:
Autonehoda Správy z domova
Náhľadový obrázok: Polícia SR - Košický kraj
