Na diaľnici D1 pri Bratislave sa v stredu ráno zrazila dodávka strany Demokrati s nákladným autom, polícia okolnosti nehody vyšetruje.
Na diaľnici D1 na 33. kilometri v smere do Bratislavy došlo v stredu ráno k dopravnej nehode dodávky a nákladného auta. Vodič dodávky pri nehode zomrel. Dodávka patrila strane Demokrati.
Strana už oznámila tlačovú konferenciu na 11:30.
Diaľnica je v úseku nehody prejazdná len v ľavom jazdnom pruhu. Na obchádzke cez Blatné sa stojí 15 minút. S kolónou treba počítať aj na na vjazde do Bratislavy smerom zo Stupavy. Vodiči si tam počkajú asi 20 minút. Kolóny sa tiež tvoria na bratislavskej Račianskej ulici smerom do centra. Stojí sa tam 15 minút.