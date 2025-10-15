Český úrad pozastavil chystaný nákup munície zo Slovenska.
- České ministerstvo obrany, ktoré chcelo uzavrieť rámcovú zmluvu na nákup munície od slovenskej firmy ZVS Holding mimo tender, postupovalo podľa českého Úradu na ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS) nezákonne.
- Úrad preto vydal predbežné opatrenie, ktorým ministerstvu až do právoplatného rozhodnutia zakázal zmluvu podpísať.
- Tá sa týkala spoločných nákupov ČR a SR, na ktorých sa dohodli šéfovia rezortov obrany Jana Černochová a Robert Kaliňák.
Širší kontext: Rezorty spolu chceli nakupovať muníciu kalibru 30, 120 a 155 milimetrov od firmy, ktorá patrí do koncernu Czechoslovak Group Michala Strnada. Kontrakt bol podľa servera plánovaný na sedem rokov. Černochová sa k zákazu podpisu zmluvy, ktorú dohodla s Kaliňákom, zatiaľ nevyjadrila. Jej ministerstvo nechcelo komentovať, či ide o definitívny koniec zamýšľaného spoločného nákupu.
Server Seznam Zprávy pripomenul, že s chystaným medzinárodným kontraktom, ktorý bol uzavretý bez súťaže, ostro nesúhlasila jediná česká produkčná munície veľkého kalibru - skupina STV Group. Podľa jej majiteľa Martina Drdu by dlhoročný nákup nábojov zo Slovenska českú výrobu významne poškodil. Serveru pred niekoľkými mesiacmi povedal, že taká investícia nedáva zmysel a plánovanú dohodu označil za zvýhodňovanie zahraničnej konkurencie.
Podľa návrhu rámcovej zmluvy mala byť munícia slovenskej výroby určená pre nakúpené tanky Leopard 2A4, obrnené vozidlá Pandur II a Bushmaster, pásové bojové vozidlá CV90 či do samohybných kanónových húfnic Zuzana 2.
Prečítaj si aj tieto články: