Domov
Barbora Fábryová
dnes 15. októbra 2025 o 7:41
Čas čítania 0:29

Zverejnili novú dôchodkovú kalkulačku. Tá vypočíta presný odchod do penzie

Zverejnili novú dôchodkovú kalkulačku. Tá vypočíta presný odchod do penzie
Zdroj: RRZ, TASR/František Iván

Vek odchodu do dôchodku si môže vypočítať každý.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vytvorila novú kalkulačku, pomocou ktorej si môžu Slováci vypočítať, za koľko pôjdu do dôchodku. Program počíta s vývojom dĺžky života v budúcnosti, musí sa však zachovať súčasná legislatíva. Kalkulačku nájdeš na tomto webe.

Na kalkulačke si môžeš vypočítať aj odchod do dôchodku podľa alternatívnych scenárov. Kalkulačka vek dokáže vypočítať aj podľa počtu detí. Aktuálny scenár predpovedá aj to, že dĺžka života bude rásť ešte rýchlejšie ako v súčasnosti. 

Čo nájdeš v aplikácii?

  • odhad vášho dôchodkového veku na základe budúceho vývoja dĺžky života, za predpokladu zachovania súčasnej legislatívy
  • odhad vývoja pravdepodobnosti dožitia sa dôchodkového veku na základe roku narodenia a pohlavia
  • odhad vývoja priemerného počtu rokov života na dôchodku, na základe roku narodenia a pohlavia.  
RRZ
Zdroj: RRZ
Dôchodky Správy z domova
