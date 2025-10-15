Na Staromestskej ulici v Bratislave došlo k nehode.
Na Staromestskej ulici v Bratislave došlo v stredu ráno k nehode. V oboch smeroch sa tvoria kolóny. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sociálnej sieti. Účastníkom nehody bola aj diplomatická limuzína Gruzínska. Pri nehode boli poškodené ďalšie dve stojace autá, informujú tvnoviny.sk.
„V Bratislave na Staromestskej skončilo na streche osobné auto, na mieste sú záchranné zložky, rátajte so zdržaním v oboch smeroch,“ uviedla Zelená vlna STV.
