Katarina Jánošíková TASR
dnes 10. októbra 2025 o 13:17
Čas čítania 1:16

Vláda schválila rozpočet na budúci rok. Takto rozdelili desiatky miliárd

Kategória:
Slovensko
Vláda schválila rozpočet na budúci rok. Takto rozdelili desiatky miliárd
Zdroj: TASR

Má to byť necelých 6 miliárd eur.

Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,1 % hrubého domáceho produktu (HDP), teda necelých 6 miliárd eur. Mal by tak klesnúť z tohtoročnej očakávanej úrovne 5 % HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2026 až 2028, ktorý v piatok schválila vláda.


Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy na rok 2026 sa rozpočtujú v objeme 62 miliárd eur, čo predstavuje 43 % HDP. Výdavky by mali dosiahnuť 67,9 miliardy eur alebo 47,1 % HDP. Schodok by tak mal predstavovať 5,9 miliardy eur alebo 4,1 % HDP.
Hotovostné príjmy štátneho rozpočtu sú budúci rok plánované na úrovni 27,8 miliardy eur a celkové výdavky v sume 33,5 miliardy eur. Výsledkom by mal byť schodok štátneho rozpočtu na úrovni necelých 5,8 miliardy eur.


V návrhu rozpočtu je podľa MF zapracovaná aj konsolidácia v celkovom objeme 2,7 miliardy eur. Vplyv prijatej legislatívy na strane príjmov očakáva na úrovni 1,4 miliardy eur. Zvyšných 1,3 miliardy eur by sa malo ušetriť na strane výdavkov. Už prijaté legislatívne zmeny majú znížiť výdavky o 152 miliónov eur. Ďalšia úspora výdavkov štátu sa očakáva v celkovej sume 535 miliónov eur, z čoho 160 miliónov eur predstavuje zmrazenie platov vo verejnej správe a 375 miliónov eur zníženie výdavkov jednotlivých ministerstiev a úradov, ktoré je v rozpočte rozpísané aj po jednotlivých kapitolách.


Na konsolidácii sa bude podieľať aj samospráva, a to šetrením na mzdách a prevádzke jednotlivých úradov v celkovej sume 130 miliónov eur. Prostredníctvom lepšieho využitia eurofondov na vybrané investície by sa malo zase ušetriť 420 miliónov eur určených na pomoc domácnostiam s cenami energií. Ministerstvo financií v návrhu deklaruje snahu znižovať deficit verejných financií aj v ďalších rokoch a do roku 2028 ho stlačiť pod 3 % HDP. Na tento účel však bude potrebné prijať ešte dodatočné konsolidačné opatrenia, ktoré rezort odhaduje na 1,8 % HDP. Ak by k tomu nedošlo, schodok by sa v roku 2027 pohyboval okolo úrovne 5 % HDP a následne mierne pod ňou.

Rozpočet
