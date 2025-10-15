Rodičovský príspevok sa od januára 2026 zvýši.
- Od 1. januára 2026 sa rodičovský príspevok na Slovensku zvýši, upozorňuje portál Právne pre rodiča.
- Výška príspevku sa bude aj naďalej líšiť podľa toho, či rodič poberal materské, a tiež podľa počtu detí.
- Rodič, ktorý poberal materské, dostane za jedno dieťa 500,10 eura mesačne. Ak materské nepoberal, príspevok bude 364,80 eura.
Širší kontext: Pri dvojičkách bude príspevok vo výške 625,10 eura, ak rodič poberal materské, a 456 eur, ak nie. Pri trojičkách pôjde o 750,20 eura v prípade poberania materského a 547,20 eura, ak rodič materské nepoberal.
Zvýšený rodičovský príspevok sa rodičom prvýkrát objaví na účte v polovici februára 2026, keďže sa dávka vypláca mesačne pozadu. Januárová zvýšená suma tak bude vyplatená až vo februári, kým v januári ešte dostanú rodičia pôvodnú decembrovú výšku príspevku.
