Barbora Fábryová
dnes 15. októbra 2025 o 12:05
Čas čítania 0:31

Rodičovský príspevok sa od januára 2026 zvýši. Jeho výška prekročí hranicu 500 eur

Rodičovský príspevok sa od januára 2026 zvýši. Jeho výška prekročí hranicu 500 eur
Zdroj: TASR - Ján Krošlák/Freepik.com

Rodičovský príspevok sa od januára 2026 zvýši.

  • Od 1. januára 2026 sa rodičovský príspevok na Slovensku zvýši, upozorňuje portál Právne pre rodiča.
  • Výška príspevku sa bude aj naďalej líšiť podľa toho, či rodič poberal materské, a tiež podľa počtu detí.
  • Rodič, ktorý poberal materské, dostane za jedno dieťa 500,10 eura mesačne. Ak materské nepoberal, príspevok bude 364,80 eura.

Širší kontext: Pri dvojičkách bude príspevok vo výške 625,10 eura, ak rodič poberal materské, a 456 eur, ak nie. Pri trojičkách pôjde o 750,20 eura v prípade poberania materského a 547,20 eura, ak rodič materské nepoberal.

Zvýšený rodičovský príspevok sa rodičom prvýkrát objaví na účte v polovici februára 2026, keďže sa dávka vypláca mesačne pozadu. Januárová zvýšená suma tak bude vyplatená až vo februári, kým v januári ešte dostanú rodičia pôvodnú decembrovú výšku príspevku.

deti
Zdroj: TASR/Milan Kapusta
Domov
Zdieľať
Diskusia