SP bude od budúceho roka vyplácať nemocenskú dávku od 15. dňa práceneschopnosti.
- Sociálna poisťovňa bude od budúceho roka vyplácať nemocenskú dávku až od 15. dňa dočasnej elektronickej pracovnej neschopnosti.
- Prvých 14 dní bude náhradu príjmu počas PN vyplácať zamestnávateľ.
- Tieto zmeny vyplývajú z tretieho konsolidačného balíka, ktorý bude účinný od 1. januára 2026.
Citát: „Pravidlá o prechode na dávku nemocenské po zániku pracovného pomeru zostávajú od 1. januára 2026 zachované, prispôsobujú sa však novému obdobiu náhrady. Znamená to, že ak ePN vznikne po 31. decembri 2025 a pracovný pomer zamestnancovi zanikne počas obdobia, kedy mu náhradu príjmu poskytuje zamestnávateľ (počas prvých 14 dní PN), nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne vznikne od nasledujúceho dňa po skončení pracovného pomeru,“ uviedol hovorca SP Martin Kontúr.
Širší kontext: Obdobie, počas ktorého náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ, sa od 1. januára 2026 predlžuje zo súčasných desať na štrnásť dní trvania práceneschopnosti. Do 31. decembra tohto roka však stále platí súčasný stav, teda zamestnávateľ vypláca zamestnancovi náhradu príjmu za prvých desať dní ePN a od 11. dňa mu už nemocenskú dávku vypláca poisťovňa.
Zároveň objasnil, že v prípade, ak ePN vznikne 31. decembra a potrvá do 15. januára 2026, tak zamestnávateľ vypláca svojmu pracovníkovi náhradu príjmu do 9. januára a SP následne od 10. do 15. januára.
